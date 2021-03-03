Подруга Илона Маска продала на аукционе коллекцию цифрового искусства за $5,8 миллиона

Объекты из коллекции WarNymph Collection Vol 1, которую певица создала со своим братом Маком Баучером, представляют собой NFT-токены: уникальные криптоединицы, которые нельзя воссоздать или обменять.

На аукционе, который прошел 28 февраля на площадке Nifty Gateway, случайным покупателям было продано около 700 копий двух видеоработ - "Земля" и "Марс". В них проиллюстрированы эти планеты, над которыми находится младенец с ангельскими крыльями.

Цена одного такого ролика - 7500 долларов. Общая сумма продаж составила $5,18 миллиона.

Самая дорогая работа - Death of the Old, ее купили за 388 тысяч долларов. Большинство работ продавались не в единственном экземпляре.

Сразу после приобретения некоторые владельцы начали перепродавать работы - одна такая фотография сейчас продается за $2,5 миллиона.

Часть вырученных средств певица направит организации Carbon180, которая занимается программами по снижению уровня выбросов парниковых газов.