Ср, 3.03.2021
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В Нидерландах у центра тестирования на Covid-19 взорвалось взрывное устройство

ФОТО: Shutterstock

Утром в среду в нидерландском городе Бовенкарспель рядом с пунктом тестирования на Covid-19 взорвалось взрывное устройство, в результате чего выбило окна в нескольких зданиях, сообщает AFP.

Взрыв на улице рядом с центром произошел в 6:55 по местному времени. Самодельное взрывное устройство было вмонтировано в металлическую трубу, полиция считает, что нападение было направлено на медучреждение.

В момент взрыв в здании находился охранник, но он не пострадал.

Место взрыва оценили, были вызваны саперы.

23 января в Нидерландах, протестуя против введения комендантского часа в связи с Covid-19, подростки сожгли центр тестирования на Covid-19 в Урке, который находится примерно в 80 километрах от Амстердама.

Сожженный центр тестирования на Covid-19 в городе Урк, 23 января ФОТО: Pro News via AP)
Сожженный центр тестирования на Covid-19 в городе Урк, 23 января ФОТО: AP Photo/Peter Dejong
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