В Нидерландах у центра тестирования на Covid-19 взорвалось взрывное устройство

Утром в среду в нидерландском городе Бовенкарспель рядом с пунктом тестирования на Covid-19 взорвалось взрывное устройство, в результате чего выбило окна в нескольких зданиях, сообщает AFP.
Взрыв на улице рядом с центром произошел в 6:55 по местному времени. Самодельное взрывное устройство было вмонтировано в металлическую трубу, полиция считает, что нападение было направлено на медучреждение.
В момент взрыв в здании находился охранник, но он не пострадал.
Место взрыва оценили, были вызваны саперы.
23 января в Нидерландах, протестуя против введения комендантского часа в связи с Covid-19, подростки сожгли центр тестирования на Covid-19 в Урке, который находится примерно в 80 километрах от Амстердама.