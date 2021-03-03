В Нидерландах у центра тестирования на Covid-19 взорвалось взрывное устройство

Взрыв на улице рядом с центром произошел в 6:55 по местному времени. Самодельное взрывное устройство было вмонтировано в металлическую трубу, полиция считает, что нападение было направлено на медучреждение.

В момент взрыв в здании находился охранник, но он не пострадал.

Место взрыва оценили, были вызваны саперы.

23 января в Нидерландах, протестуя против введения комендантского часа в связи с Covid-19, подростки сожгли центр тестирования на Covid-19 в Урке, который находится примерно в 80 километрах от Амстердама.

Сожженный центр тестирования на Covid-19 в городе Урк, 23 января ФОТО: Pro News via AP)