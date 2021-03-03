Ср, 3.03.2021
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Кришьянис Кариньш
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В Елгаве во время онлайн-урока ученики унизили учителя. Учреждение обратится в полицию

Иллюстративное фото ФОТО: fizkes, Shutterstock

Руководство Елгавской средней технологической школы (JTV) обратится в Госполицию, чтобы та оценила попавшее в публичное пространство видео, на котором ученики школы унижают и нецензурными словами обзывают многолетнего учителя математики учреждения Дзинтру Озолу, сообщает агентство LETA.

Директор образовательного учреждения Валентина Майдо подтвердила, что проинформирована о случившемся, кроме того, она отметила, что уже подготовлено и в среду будет подано соответствующее заявление в полицию.

"С одним из вовлеченных в происходящее учеником и его родителями в четверг мы встретимся онлайн, так как семья находится на карантине, в свою очередь второй школьник придет с родителями на встречу очно, чтобы мы вместе обговорили его неприемлемые действия", - пояснила Майдо, добавив, что во время пандемии во время удаленного обучения такие случаи начинают повторяться все чаще.

"Учителя не защищены. Кроме того, подобные случаи мешают учиться тем, кто этого хочет",

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- добавила директор.

Десятисекундное видео с онлайн-урока математики появилось на платформе TikTok, в нем один из учеников призывает учителя повеситься, за чем следует ненормативная лексика.

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