В Елгаве во время онлайн-урока ученики унизили учителя. Учреждение обратится в полицию

Директор образовательного учреждения Валентина Майдо подтвердила, что проинформирована о случившемся, кроме того, она отметила, что уже подготовлено и в среду будет подано соответствующее заявление в полицию.

"С одним из вовлеченных в происходящее учеником и его родителями в четверг мы встретимся онлайн, так как семья находится на карантине, в свою очередь второй школьник придет с родителями на встречу очно, чтобы мы вместе обговорили его неприемлемые действия", - пояснила Майдо, добавив, что во время пандемии во время удаленного обучения такие случаи начинают повторяться все чаще.