В Елгаве во время онлайн-урока ученики унизили учителя. Учреждение обратится в полицию

Директор образовательного учреждения Валентина Майдо подтвердила, что проинформирована о случившемся, кроме того, она отметила, что уже подготовлено и в среду будет подано соответствующее заявление в полицию.
"С одним из вовлеченных в происходящее учеником и его родителями в четверг мы встретимся онлайн, так как семья находится на карантине, в свою очередь второй школьник придет с родителями на встречу очно, чтобы мы вместе обговорили его неприемлемые действия", - пояснила Майдо, добавив, что во время пандемии во время удаленного обучения такие случаи начинают повторяться все чаще.
"Учителя не защищены. Кроме того, подобные случаи мешают учиться тем, кто этого хочет",
Десятисекундное видео с онлайн-урока математики появилось на платформе TikTok, в нем один из учеников призывает учителя повеситься, за чем следует ненормативная лексика.