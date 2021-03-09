ФОТО: Publicitātes foto

Ведущая потоковая компания Северного региона “Nordic Entertainment Group” (NENT Group) запустила в Латвии видеосервис Viaplay. Впредь зрители Viaplay в Латвии смогут наслаждаться высококлассными спортивными передачами, подборкой лучших международных фильмов и сериалов только за 9,99 евро в месяц.

“Viaplay” теперь в Латвии и зрители смогут наслаждаться развлекательным содержанием более 2500 часов с местными субтитрами за 9,99 евро в месяц. Первые две недели содержание будет доступно абсолютно бесплатно по ссылке https://viaplay.lv.

“Потоковая платформа “Viaplay” - это история успеха в Северном регионе и ее расширение в Латвии для нас является закономерным следующим шагом. На данный момент у “Viaplay” уже более трех миллионов абонентов в Северных странах, и мы рады, что сейчас можем предложить свое уникальное содержание и в Латвии, где зрители впредь смогут наслаждаться высококлассными спортивными передачами, подборкой лучших международных фильмов и сериалов, высококачественными оригинальными программами “Viaplay”, а также программами для детей", - говорит президент и председатель правления NENT group Андерс Йенсен.

ФОТО: Пресс-фото

“Viaplay” в Латвии предложит высококачественное развлекательное содержание с местными субтитрами для каждого члена семьи. Его можно загрузить в любом месте, в любое время и на любом устройстве. Также “Viaplay” обеспечивает возможность одновременно смотреть передачи, фильмы, сериалы нескольким пользователям в одном домашнем хозяйстве, в свою очередь, абонемент можно аннулировать в любое время. "Мы постоянно вкладываем в развитие технологий и разработку продуктов “Viaplay”, предлагая нашим клиентам самый лучший опыт", - говорит А. Йенсен.

Платформа "Viaplay" получила права на трансляцию самых престижных соревнований в мире спорта - "Формулы-1", Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА, бундеслиги, Кубка Англии, НХЛ и многих других. Также нужно отметить, что предложение высококачественного содержания, включая спорт, со временем будет только расти.

"Наша цель — стать потоковым чемпионом в Европе и мы уверены, что этот новый раздел нашей истории начинается именно с запуска работы в Эстонии, Латвии и Литве", - говорит А. Йенсен.

“Viaplay” теперь доступен в Латвии за 9,99 евро в месяц. Подписывайтесь на https://viaplay.lv.