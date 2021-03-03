В России на свободу вышел "скопинский маньяк". Он провел за решеткой почти 17 лет
В Саратовской области из колонии на свободу вышел Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", сообщает РИА "Новости".
В Саратовской области из колонии на свободу вышел Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", сообщает РИА "Новости".
Мохов, которому сейчас 70 лет, отсидел весь назначенный срок - 16 лет и десять месяцев.
В 2000 году он похитил двух несовершеннолетних девочек, которым на тот момент было всего 14 и 17 лет. Мужчина держал их у себя в подвале, издевался над ними и насиловал. За время заточения одна из девушек родила ему двоих детей - они родились прямо в подвале. Во время родов ей помогала вторая девушка с помощью учебника по акушерству и подручных средств.
Рожденных детей Виктор Мохов подбросил в подъезды домов.
В 2004 году Мохов взял одну из девушек в гости, выдав ее за племянницу. Однако девушка сумела незаметно передать записку с просьбой о помощи, в результате чего насильник был задержан.
После выхода на свободу за Моховым будет осуществляться надзор по месту жительства. Кроме того, ему запрещено посещать массовые мероприятия, выходить из дома по ночам и покидать пределы района. Дважды в месяц ему нужно отмечаться в полиции.
По информации РИА "Новости", из материалов дела следует, что в тюрьме Мохов характеризовался отрицательно, к труду относился удовлетворительно, имел одно погашенное взыскание и семь поощрений, на мероприятия воспитательного характера реагировал слабо, участие в общественной жизни отряда принимал, "подчиняясь необходимости", при этом вину в преступлении признал частично, "на путь исправления не встал".