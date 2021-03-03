На прошлой неделе значительно увеличилось число заразившихся Covid-19 дома

В ходе эпидемиологического расследования выявленных случаев Covid-19 выяснилось, что по сравнению с предыдущими двумя неделями года количество инфицированных значительно увеличилось в домохозяйствах, но уменьшилось в центрах социального ухода, на рабочих местах, в медицинских учреждениях.

На прошлой неделе 57,2% инфицированных заразились в домохозяйствах, 16,4% - на работе, 6% - в учреждениях социального ухода, 6,3% - в медицинских учреждениях, 6,3% - в образовательных учреждениях, 2,1% - на частных мероприятиях, 0,1% - в приютах и 3,6% - в других местах.

Перевощиков добавил, что британским штаммом вируса люди заражались в семьях, на рабочих местах в дошкольных учреждениях, где было обнаружено два таких случая. Это также произошло на трех предприятиях и в одном учреждении социального ухода. "Это означает, что вирус распространяется с рабочего места в дом и наоборот", - сказал Перевощиков.

Он отметил, что новый штамм вируса в настоящее время в основном встречается у взрослых, но по крайней мере в одном случае этот новый штамм вируса был обнаружен и у детей.

"Неделю назад мы проанализировали одну вспышку в дошкольном учреждении в Варакляны, где восемь из 15 пациентов были взрослыми и семь - детьми, что означает, что пропорция взрослых и детей одинаковая",

- сказал Перевощиков.

"Интересно, что снижение заболеваемости в течение трех недель было отмечено у людей старше 40 лет, но значительного снижения среди людей моложе 40 лет не наблюдается", - сказал представитель SPKC.