airBaltic одной из первых авиакомпаний в мире опробует IATA Travel Pass

airBaltic заявила, что опробует IATA Travel Pass - мобильное решение документа о путешествии и вакцинации - на рейсах Рига-Амстердам и Рига-Осло. Тесты продлятся две недели, и клиентов airBaltic на этих маршрутах просят к ним присоединиться.
Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс заявил: "В настоящее время путешествия становятся все более сложными. Мы ценим то, что IATA внедрила глобальное решение, которое может помочь упростить путешествия, повысив достоверность сертификатов о тестировании, которые пассажиры часто должны предъявлять при посадке на самолет".
Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс сказал:
"IATA Travel Pass позволит airBaltic внедрить простое и безопасное решение, которое поможет как правительствам подтверждать подлинность теста или результаты, так и лабораториям выдавать узнаваемые сертификаты. Это значительно уменьшит сложности в передвижении".
"Тестирование - это немедленное решение для безопасного открытия границ и установления связи между людьми. И, вероятно, позже мы придем к требованию вакцинации. В любом случае чрезвычайно важна безопасная система для управления тестированием на Covid-19 или информацией о вакцинации. IATA Travel Pass - это решение, которому могут доверять как путешественники, так и правительства. И оно разработано с упором на безопасность данных, удобство и проверку. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с airBaltic и правительством Латвии во внедрении IATA Travel Pass. Это важный шаг, чтобы во время пандемии обеспечить международные поездки, вселяя в путешественников уверенность в том, что они соблюдают все требования по въезду для ограничения распространения Covid-19", - пояснил региональный вице-президент IATA в Европе Рафаэль Шварцман (Rafael Schvartzman).
IATA Travel Pass основан на цифровой идентификации пассажиров. Это решение разработано в виде четырех независимых модулей, которые могут взаимодействовать друг с другом. Эти модули охватывают регистры нормативных требований к въезду и данные лабораторий / центров тестирования, выдачу проверенных сертификатов о тестировании / вакцинации и возможность для пассажиров во время путешествия делиться результатами тестов с соответствующими органами, используя свое мобильное устройство. Эти модули могут работать вместе как одно полное решение либо их можно использовать отдельно для дополнения других систем. IATA разработала эти модули, чтобы обеспечить их совместимость с другими отраслевыми решениями и долгосрочную устойчивость.