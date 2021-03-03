airBaltic одной из первых авиакомпаний в мире опробует IATA Travel Pass

airBaltic заявила, что опробует IATA Travel Pass - мобильное решение документа о путешествии и вакцинации - на рейсах Рига-Амстердам и Рига-Осло. Тесты продлятся две недели, и клиентов airBaltic на этих маршрутах просят к ним присоединиться.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс заявил: "В настоящее время путешествия становятся все более сложными. Мы ценим то, что IATA внедрила глобальное решение, которое может помочь упростить путешествия, повысив достоверность сертификатов о тестировании, которые пассажиры часто должны предъявлять при посадке на самолет".

Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс сказал:

"IATA Travel Pass позволит airBaltic внедрить простое и безопасное решение, которое поможет как правительствам подтверждать подлинность теста или результаты, так и лабораториям выдавать узнаваемые сертификаты. Это значительно уменьшит сложности в передвижении".

"Тестирование - это немедленное решение для безопасного открытия границ и установления связи между людьми. И, вероятно, позже мы придем к требованию вакцинации. В любом случае чрезвычайно важна безопасная система для управления тестированием на Covid-19 или информацией о вакцинации. IATA Travel Pass - это решение, которому могут доверять как путешественники, так и правительства. И оно разработано с упором на безопасность данных, удобство и проверку. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с airBaltic и правительством Латвии во внедрении IATA Travel Pass. Это важный шаг, чтобы во время пандемии обеспечить международные поездки, вселяя в путешественников уверенность в том, что они соблюдают все требования по въезду для ограничения распространения Covid-19", - пояснил региональный вице-президент IATA в Европе Рафаэль Шварцман (Rafael Schvartzman).