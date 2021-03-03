Ср, 3.03.2021
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Кришьянис Кариньш

Видео ⟩ Курьер поймал двухлетнюю девочку, выпавшую с 12-го этажа

ФОТО: Скриншот с видео

Во вьетнамском городе Ханой произошел жуткий случай, который мог закончиться трагедией: двухлетняя девочка упала с балкона 12-го этажа. К счастью, ее успел поймать курьер, который сидел в своей машине в ожидании заявки на доставку, пишет Esquire со ссылкой на The Guardian.

Услышав плачь ребенка и крики, 31-летний Нгуен Нгок Ман высунул голову из окна и увидел девочку, которая находилась почти в 50 метрах над землей.

Мужчина быстро выпрыгнул из автомобиля и забрался на козырек соседнего здания, чтобы подобраться поближе на случай, если ребенок упадет. Когда девочка все же начала падать, мужчина хоть и потерял равновесие, но все равно попытался поймать ее. В итоге ребенок упал прямо на колени курьеру. 

К счастью, девочка отделалась сильным испугом и вывихом бедра. Курьер же немного повредил руку.

Мужчина рассказал, что после произошедшего он стал очень популярен в Facebook, однако сам героем себя не считает, потому что на его месте "любой поступил бы так же". 

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