Видео ⟩ Курьер поймал двухлетнюю девочку, выпавшую с 12-го этажа

Услышав плачь ребенка и крики, 31-летний Нгуен Нгок Ман высунул голову из окна и увидел девочку, которая находилась почти в 50 метрах над землей.
Мужчина быстро выпрыгнул из автомобиля и забрался на козырек соседнего здания, чтобы подобраться поближе на случай, если ребенок упадет. Когда девочка все же начала падать, мужчина хоть и потерял равновесие, но все равно попытался поймать ее. В итоге ребенок упал прямо на колени курьеру.
К счастью, девочка отделалась сильным испугом и вывихом бедра. Курьер же немного повредил руку.
Мужчина рассказал, что после произошедшего он стал очень популярен в Facebook, однако сам героем себя не считает, потому что на его месте "любой поступил бы так же".