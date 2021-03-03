Видео ⟩ Курьер поймал двухлетнюю девочку, выпавшую с 12-го этажа

Услышав плачь ребенка и крики, 31-летний Нгуен Нгок Ман высунул голову из окна и увидел девочку, которая находилась почти в 50 метрах над землей.

Мужчина быстро выпрыгнул из автомобиля и забрался на козырек соседнего здания, чтобы подобраться поближе на случай, если ребенок упадет. Когда девочка все же начала падать, мужчина хоть и потерял равновесие, но все равно попытался поймать ее. В итоге ребенок упал прямо на колени курьеру.

🇻🇳 Au Viêt Nam, Nguyen Ngoc Manh, un livreur de 31 ans, a sauvé ce dimanche un enfant qui a fait une chute du 12e étage. Grâce à son acte héroïque, le bébé est vivant et hors de danger. Hier, Nguyen Ngoc a fait la UNE des différents médias du pays. 👏❤pic.twitter.com/xKcYMf6FD4 — 🗞 Le Média Positif 🌱 (@LMPositif) March 2, 2021

К счастью, девочка отделалась сильным испугом и вывихом бедра. Курьер же немного повредил руку.