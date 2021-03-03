В Риге пойманы женщины, делавшие клиентам из других домашних хозяйств сексуальный массаж

Стражи порядка констатировали, что гражданка Украины въехала в Латвию из Польши. Перед въездом женщина зарегистрировалась в системе Covidpass.lv, где указала, что въезд в Латвию необходим транзитом, чтобы попасть в Эстонию.

В Риге женщина в обмен на плату оказывала лицам из других домашних хозяйств услуги массажа, в том числе сексуального.

По другому адресу полиция поймала женщину, которая оказывала услуги классического массажа и услуги сексуального характера. По этому адресу был констатирован еще один случай, когда проводился классический массаж.

Напомним, всего с начала режима чрезвычайной ситуации с 9 ноября по 28 февраля 2021 года в стране было начато 21 512 процессов административного нарушения в связи с несоблюдением установленных ограничений.