Ср, 3.03.2021
Мы хотим предотвратить третью волну Covid-19, но в то же время хотим скорее вернуться к нормальной жизни, где вакцинация против Covid-19 является одним из наиболее важных элементов. Однако, пока идет вакцинация, мы все общими силами должны перестроить ограничения Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

В Риге пойманы женщины, делавшие клиентам из других домашних хозяйств сексуальный массаж

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Во вторник полиция поймала нескольких женщин, которые, обходя ограничения в связи с Covid-19, оказывали клиентам в Риге услуги сексуального массажа, сообщает агентство LETA.

Стражи порядка констатировали, что гражданка Украины въехала в Латвию из Польши. Перед въездом женщина зарегистрировалась в системе Covidpass.lv, где указала, что въезд в Латвию необходим транзитом, чтобы попасть в Эстонию.

В Риге женщина в обмен на плату оказывала лицам из других домашних хозяйств услуги массажа, в том числе сексуального.

По другому адресу полиция поймала женщину, которая оказывала услуги классического массажа и услуги сексуального характера. По этому адресу был констатирован еще один случай, когда проводился классический массаж.

Напомним, всего с начала режима чрезвычайной ситуации с 9 ноября по 28 февраля 2021 года в стране было начато 21 512 процессов административного нарушения в связи с несоблюдением установленных ограничений.

За нарушение ограничений грозит денежный штраф: для физического лица - от десяти до 2000 евро, а для юридического - от 140 до 5000 евро.

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