Ср, 3.03.2021
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Число пациентов с Covid-19 в больницах Латвии сократилось до 774 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник были госпитализированы 88 пациентов с Covid-19, в том числе четверо - перевезены, а общее число пациентов с коронавирусом в больницах по сравнению со вторником снизилось с 787 до 774 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За прошедшие сутки из стационаров был выписан 91 пациент, в том числе четверо - перевезены.

702 человека находятся в состоянии средней тяжести, тогда как 72 человека - в тяжелом состоянии.

В целом с начала распространения Covid-19 в Латвии из стационаров были выписаны 8466 человек с таким диагнозом.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 919 новых случаев Covid-19, скончались 16 инфицированных.

Умершие входили в возрастные группы от 30 до 99 лет.

Во вторник было сделано 14 339 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,4%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 88 022 человек, умерли 1656 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 491,6 случая на 100 000 жителей.

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