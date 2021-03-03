Число пациентов с Covid-19 в больницах Латвии сократилось до 774 человек

За прошедшие сутки из стационаров был выписан 91 пациент, в том числе четверо - перевезены.
702 человека находятся в состоянии средней тяжести, тогда как 72 человека - в тяжелом состоянии.
В целом с начала распространения Covid-19 в Латвии из стационаров были выписаны 8466 человек с таким диагнозом.
Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 919 новых случаев Covid-19, скончались 16 инфицированных.
Умершие входили в возрастные группы от 30 до 99 лет.
Во вторник было сделано 14 339 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,4%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 88 022 человек, умерли 1656 человек.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 491,6 случая на 100 000 жителей.