Число пациентов с Covid-19 в больницах Латвии сократилось до 774 человек

Во вторник были госпитализированы 88 пациентов с Covid-19, в том числе четверо - перевезены, а общее число пациентов с коронавирусом в больницах по сравнению со вторником снизилось с 787 до 774 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.