Клиторальный вибратор - для удовольствия каждой

Стимуляторы клитора делятся на две основные категории - контактные и бесконтактные стимуляторы. Контактные игрушки основаны на технологии вибрации, а бесконтактные используют принцип воздушного потока и вакуума. В этот раз мы познакомимся с клиторальными вибраторами, а в следующей статье поговорим о революции в мире женских удовольствий, которую совершили бесконтактные технологии.

Стимуляторы клиторального контакта можно разделить на следующие виды:

1. Большие вибромассажеры. Их форма напоминает микрофон и, как правило, они узнаваемы благодаря широкому использованию в порнофильмах. Самые большие экземпляры - отличные массажеры для всего тела: ног, рук, спины и особенно шеи, потому что их сильная вибрация очень хорошо расслабляет мышцы.

Почему их также используют для интимного массажа? Потому что их мощность обычно дает очень быстрые результаты. Однако следует отметить, что для значительного количества женщин прямая стимуляция головки клитора этими массажерами может быть слишком интенсивной, может вызвать раздражение и даже болезненные ощущения. Эту проблему можно решить, используя массажер через одежду, белье или одеяло, чтобы уменьшить чрезмерную вибрацию. Также на помощь придут мужские мастурбаторы Tenga Egg и Tenga Geo, которые поглотят часть вибрации, сделают ее нежнее и добавят игрушке рельеф.

Игрушки типа массажера использовать для прямого контакта с эрогенными зонами безопасно и приятно, только, когда тело уже возбуждено и готово к более сильной стимуляции. Обязательное условие - использование лубриканта на водной основе в большом количестве. Иначе можно даже получить ожог, так называемый rag-burn, от супер-интенсивного трения. Однако, если все сделать правильно, массажер поможет достичь высокого уровня возбуждения не тольно внешней, но и внутренней части клитора, ведь вибрации таких игрушек проникают максимально глубоко. Самый мощный и глубоко-резонирующий массажер - это Doxy Massager, который уже стал классикой этого жанра.

ФОТО: SexyStyle

2. Массажеры меньшего размера. В их основе лежит принцип больших массажеров, но из-за меньшего размера и мощности они будут более щадящими для клитора. Их легче хранить и брать с собой. А также удобнее использовать, как в одиночных играх, так и с партнером. Особенно интересно сочетать их с каким-либо другим типом стимуляции или проникающим сексом.

3. Маленькие пальчиковые вибраторы. Эти игрушки особенно популярны благодаря своему небольшому размеру. Их очень удобно использовать с партнером или брать с собой в сумочке. Обрати внимание на мощность, так как очень маленькие на батарейках могут быть недостаточно сильными, и иметь более острую, не столь приятную вибрацию. Лучше выбирать подзаряжаемые, которые к тому же будут водонепроницаемыми! Прекрасный и мощный пример - Le Wand Grand Bullet.

ФОТО: SexyStyle

4. Некоторые модели имеют необычную форму, вызывающую интересные волнующие ощущения в результате вибрации. Например, вибратор Fun Factory Volta имеет прорезь в окончании, которая напоминает губы (или клюв), и может использоваться как для чувственной стимуляции в любой эрогенной зоне, так и для приятного массажа сосков или клитора.

ФОТО: FUN FACTORY GmbH

5. Интересные дизайнерские решения. Вид игрушек для массажа клитора, которые могут быть похожи на дизайнерские предметы, и больше напоминают фигурку или сувенир из поездки. Они могут быть абстрактными по форме и совсем не походить на секс-игрушки. Уникальный пример - изысканная металлическая подвеска с вибрацией Crave Vesper.

Важно помнить, что клиторальный вибратор всегда следует использовать в сочетании с лубрикантом на водной основе, чтобы улучшить скольжение, получить больше удовольствия и не повредить материал игрушки.

Здесь вы можете увидеть широкий спектр клиторальных вибраторов.



Галерея: Клиторальный вибратор - для удовольствия каждой

В следующей статье мы поговорим о бесконтактных стимуляторах клитора и о том, почему они так популярны среди женщин.