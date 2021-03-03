В правительстве обсудили заразность британского штамма Covid-19: вопрос об ограничениях рассмотреть не успели

В повестке дня изначально было два вопроса - информация Министерства благосостояния о поддержке населения, пострадавшего от кризиса Covid-19, и заявка Латвии на средства из Фонда восстановления ЕС.

Однако по предложению премьер-министра Кришьяниса Кариньша в повестку дня был включен вопрос о планируемых правительством изменениях эпидемиологических ограничений.

Касаясь темы ограничений, стороны заслушали информацию министра здравоохранения Даниэля Павлютса о предложениях Минздрава - о содействии удаленной работе, установлении требований эпидемиологической безопасности на производственных предприятиях, обеспечении планового тестирования работников, мерах по уменьшению скопления людей, разрешении оказывать только жизненно важные услуги.

Павлютс также предупредил о распространении нового британского штамма Covid-19, который намного более заразен, чем нынешний вирус.

Янис Эндзиньш, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты, хотел, чтобы министр здравоохранения объяснил, как именно проявляется повышенная заразность британского штамма. Павлютс сослался на неоднократные заявления эпидемиолога Юрия Перевощикова о том, что новый штамм вируса на 70% заразнее предыдущего. "Этот вирус более опасен в кратковременных контактах и с большей вероятностью встречается вне помещений", - пояснил министр здравоохранения.

Как заявил вице-президент Латвийской конфедерации работодателей и президент ООО Latvijas Mobilais telefons Юрис Бинде, при обсуждении меры заразности он хотел бы услышать количественную, статистическую оценку.

"Нам нужно научное объяснение того, что означает более заразный вирус. Нельзя смотреть на эти вещи упрощенно. Когда дело доходит до увеличенной на 60-70% заразности, нужно понимать критерии, потому что математика - это конкретный и точная наука", - сказал Бинде.

Министр ответил что он не эпидемиолог и не хочет претендовать на звание эксперта в этой области. Он предложил пригласить Перевощикова на следующее заседание, чтобы ответить на эти вопросы.

По словам Бинде, он понимает, что у эпидемиологов есть собственная количественная оценка заразности вируса, но не согласен с заявлением Павлютса о том, что в словах экспертов нельзя сомневаться.

Премьер-министр указал, что заразность нового вируса - это не открытие Латвии, а вывод мировых экспертов. В то же время Кариньш согласился с Бинде в том, что заразность вируса поднимает несколько важных вопросов, например, нужно ли менять общественное поведение.

"Если ранее говорилось, что Covid-19 могут заразиться два человека, контактирующие более 15 минут, то о новом штамме не сказано, сколько времени требуется, чтобы заразиться при контакте", - сказал премьер.