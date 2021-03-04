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За последние полгода стремительно вырос спрос на доставку рецептурных медикаментов на дом, указывает руководитель аптеки «InternetAptieka.lv» и фармацевт Ольга Ходасевича.

«С середины прошлого года, когда данная услуга была разрешена государством, практически каждый месяц количество запросов в нашей интернет-аптеке удваивалось. Допускаю, что заказов было бы еще больше, если бы общество было лучше проинформировано о том, что возможна доставка на дом не только безрецептурных, но и рецептурных медикаментов. В данный момент растущий в геометрической прогрессии спрос четко указывает на тот факт, что есть еще очень много людей, не знающих о такой возможности», - рассказывает представитель интернет-аптеки.

В данный момент закон гласит, что рецептурные медикаменты на интернет-ресурсах можно заказать по телефону, при помощи э-почты или приложения «WhatsApp», потому что обязательно нужна консультация фармацевта. Но это явно лучше, чем идти в аптеку и тратить время, стоя в длинной очереди. Не говоря о тех людях, которые по причине болезни или по каким-то иным причинам не могут выходить из дома.

«Аптека обязана обеспечить удаленную консультацию о применении лекарств. В свою очередь, сами медикаменты на дом может доставить не только фармацевт, но и курьер, доброволец, опекун или социальный работник. В то же время наркотические или психотропные лекарства имеет право доставлять только фармацевт», - поясняет фармацевт Ольга Ходасевича.

Она также отмечает, что еще одна причина, по которой интернет-аптеки обязаны обеспечить доставку рецептурных медикаментов до самого порога дома, заключается в том, что доставку «пакоматами» не допускают регулирующие сферу нормативные акты. Законом не предусмотрен иной способ получения посылки с рецептурными медикаментами кроме как при посредничестве курьера или фармацевта. Кроме того, в «InternetAptieka.lv» есть еще одно правило для подтверждения получения лекарств: при получении посылки с рецептурными медикаментами клиент должен за нее подписаться.

Целью разрешения этой услуги в середине 2020 года со стороны государства было помочь людям получать необходимые им рецептурные медикаменты и компенсируемые государством лекарства, не выходя из дома.