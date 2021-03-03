В Плявиняс также обсуждается возможность взрывать лед

Он признал, что природу трудно прогнозировать, поэтому любые прогнозы о вероятности наводнения будут поспешными и необоснованными.

Сегодня в 15.00 созвано заседание комиссии по гражданской обороне Екабпилсской территории сотрудничества, на котором может быть подготовлен запрос к Национальным вооруженным силам для проведения взрывных работ. Ранее комиссия рассматривала возможность посыпания льда торфом, но от ответственных организаций был получен ответ, что это невозможно.

По данным архива агентства ЛЕТА, последнее наводнение в Плявиняс было в марте 2017 года, когда паводковые воды затопили несколько зданий. В 2013 году наводнение нанесло еще больший ущерб.

В 2010 году Национальные вооруженные силы взрывали лед, чтобы защитить город от наводнения.

В среду в 13.40 ледовый затор на Даугаве возле Зельки сдвинулся и движется в направлении Плявиняс. Возможно повышение уровня воды га 1,5-2,5 метра, риск наводнения растет.