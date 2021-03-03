Петерис Скудра покинул рижское "Динамо"

Итогом собрания стало решение не продлевать контракт с главным тренером рижского "Динамо" Петерисом Скудрой, который возглавил клуб летом 2020 года сроком на один сезон.

Напомним, рижское "Динамо" с 28 очками в 60 матчах завершило сезон на последнем месте среди 11 команд Западной конференции и последнем месте во всём чемпионате КХЛ. Таким образом, рижане в седьмой раз подряд не смогли попасть в плей-офф КХЛ.

В 60 матчах "регулярки" рижане смогли одержать девять побед, лишь пять из которых были добыты в основное время. 3

"Хочу поблагодарить организацию рижского "Динамо" за то, что дали возможность поработать в клубе. Я девять лет работаю в КХЛ, но это был мой первый сезон в латвийской команде. Да, итоговый результат негативный, но всё равно это был хороший опыт", - приводит слова Скудры "Чемпионат".

Бывший тренер латвийской команды отметил, что в той ситуации, в которой оказалось "Динамо", вряд ли какой-то другой тренер смог бы отработать лучше. Несмотря на это, команда старалась навязывать борьбу соперникам в каждом матче.

Скудра также отметил, что в "Динамо" заиграло много молодых латвийских игроков, которые получили свой шанс. Это, по словам тренера, хороший шаг вперёд для строительства нового коллектива.

"Сейчас я хочу отдохнуть после этого непростого сезона. Он отнял очень много сил и здоровья, мы все болели. Планирую восстановиться, побыть с семьёй и посмотреть матчи плей-офф КХЛ", - сказал Скудра.