Ср, 3.03.2021
Мы хотим предотвратить третью волну Covid-19, но в то же время хотим скорее вернуться к нормальной жизни, где вакцинация против Covid-19 является одним из наиболее важных элементов. Однако, пока идет вакцинация, мы все общими силами должны перестроить ограничения Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
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Представитель премьера: существующая стратегия коммуникации о пандемии исчерпала себя

премьер-министр Кришьянис Кариньш ФОТО: LETA/ Evija Trifanova

Действующая стратегия коммуникации государства в связи с пандемией Covid-19 себя исчерпала, поэтому во вторник, 9 марта, может быть представлена обновленная стратегия, сообщила на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции парламентский секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша Эвика Силиня.

Говоря о прогнозируемой медиками третьей волне Covid-19, Силиня отметила, что нынешняя ситуация очень сложная, потому что общество устало от пандемии, ограничений и того, что правительству приходится принимать непопулярные решения.

9 марта планируется представить правительству доклад об изменении существующей коммуникационной стратегии.

Это означает, что в дальнейшем говорить с обществом о пандемии будут больше представители самого общества, а не правительство.

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"До сих пор у нас было много коммуникации от представителей правительства, которые будут продолжать это делать, но план состоит в том, чтобы изменить круг лиц, которые будут общаться с обществом. Это будут люди из среды населения, возможно, менее связанные с политикой", -  сообщила Силиня.

В настоящее время люди больше не хотят слышать об ограничениях и не принимают информацию, поэтому планируется создавать более позитивные месседжи о том., как жители Латвии хотели бы встретить лето. 

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