Представитель премьера: существующая стратегия коммуникации о пандемии исчерпала себя

Говоря о прогнозируемой медиками третьей волне Covid-19, Силиня отметила, что нынешняя ситуация очень сложная, потому что общество устало от пандемии, ограничений и того, что правительству приходится принимать непопулярные решения.

Это означает, что в дальнейшем говорить с обществом о пандемии будут больше представители самого общества, а не правительство.

"До сих пор у нас было много коммуникации от представителей правительства, которые будут продолжать это делать, но план состоит в том, чтобы изменить круг лиц, которые будут общаться с обществом. Это будут люди из среды населения, возможно, менее связанные с политикой", - сообщила Силиня.