Представитель премьера: существующая стратегия коммуникации о пандемии исчерпала себя

Говоря о прогнозируемой медиками третьей волне Covid-19, Силиня отметила, что нынешняя ситуация очень сложная, потому что общество устало от пандемии, ограничений и того, что правительству приходится принимать непопулярные решения.
9 марта планируется представить правительству доклад об изменении существующей коммуникационной стратегии.
Это означает, что в дальнейшем говорить с обществом о пандемии будут больше представители самого общества, а не правительство.
"До сих пор у нас было много коммуникации от представителей правительства, которые будут продолжать это делать, но план состоит в том, чтобы изменить круг лиц, которые будут общаться с обществом. Это будут люди из среды населения, возможно, менее связанные с политикой", - сообщила Силиня.
В настоящее время люди больше не хотят слышать об ограничениях и не принимают информацию, поэтому планируется создавать более позитивные месседжи о том., как жители Латвии хотели бы встретить лето.