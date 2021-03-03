При въезде в Литву нужно будет предъявить отрицательный тест на Covid-19

"Все лица, возвращающиеся или прибывающие в Литву по регулярным, специальным и чартерным маршрутам международного сообщения всеми видами транспорта обязаны иметь документ (с переводом на литовский, английский или русский язык) о том, что лицо не позднее чем в течение последних 72 часов перед въездом в Литву провело исследование на выявление Covid-19, которое показало отрицательный результат (результат серологического анализа на антитела не признается)", - говорится в постановлении правительства.