При въезде в Литву нужно будет предъявить отрицательный тест на Covid-19

Этот порядок вступит в силу с 10 марта.
"Все лица, возвращающиеся или прибывающие в Литву по регулярным, специальным и чартерным маршрутам международного сообщения всеми видами транспорта обязаны иметь документ (с переводом на литовский, английский или русский язык) о том, что лицо не позднее чем в течение последних 72 часов перед въездом в Литву провело исследование на выявление Covid-19, которое показало отрицательный результат (результат серологического анализа на антитела не признается)", - говорится в постановлении правительства.
Кроме того, компании обязаны организовать перевозку пассажиров таким образом чтобы в транспортные средства не допускались пассажиры без отрицательного результата анализа на Covid-19.
Исключение применяется в отношении членов экипажей, а также лиц до 16 лет, которые пересекают Литву транзитом, переболевших коронавирусом или привитых от него, когда диагноз был подтвержден на основании положительного результата анализа ПЦР на SARS-CoV-2 или результатом теста на антитела.