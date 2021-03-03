Covid-19: Литва смягчила некоторые ограничения

С 6 марта решено разрешить контакты двух домашних хозяйств на улице и проведение ими праздников в отрытых местах.
Услуги спорта, отдыха и развлечений на открытых пространствах можно оказывать не более чем пяти лицам. Это же действует и в отношении детских кружков.
С 10 марта также разрешается оказывать услуги практического обучения вождению транспортных средств и проводить экзамены на вождение.
Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила на заседании, что учреждения, предоставляющие эти услуги, готовы делать это безопасно.
Также будет разрешено физическое обслуживание посетителей библиотек, работа в парках, музеях, галереях и прочих экспозиционных пространствах, зоопарках и ботанических садах, находящихся на открытом воздухе.
Их смогут посещать группы не более пяти человек или члены не более чем двух семей.
Также разрешены мероприятия, в ходе которых не нужно выходить из автомобиля, а в автомобиле находятся не более двух человек или члены одной семьи.
Правительство разрешило и кратковременные свидания в местах лишения свободы.
Практические уроки вождения предложено возобновить после того, как обучающиеся вождению граждане в среду провели акции протеста.
По данным Департамента статистки, в данный момент показатель заражений в Литве составляет 255 случаев на 100 тыс. жителей.