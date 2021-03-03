Covid-19: Литва смягчила некоторые ограничения

С 6 марта решено разрешить контакты двух домашних хозяйств на улице и проведение ими праздников в отрытых местах.

Услуги спорта, отдыха и развлечений на открытых пространствах можно оказывать не более чем пяти лицам. Это же действует и в отношении детских кружков.

С 10 марта также разрешается оказывать услуги практического обучения вождению транспортных средств и проводить экзамены на вождение.

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила на заседании, что учреждения, предоставляющие эти услуги, готовы делать это безопасно.

Также будет разрешено физическое обслуживание посетителей библиотек, работа в парках, музеях, галереях и прочих экспозиционных пространствах, зоопарках и ботанических садах, находящихся на открытом воздухе.

Их смогут посещать группы не более пяти человек или члены не более чем двух семей.

Также разрешены мероприятия, в ходе которых не нужно выходить из автомобиля, а в автомобиле находятся не более двух человек или члены одной семьи.

Правительство разрешило и кратковременные свидания в местах лишения свободы.

Практические уроки вождения предложено возобновить после того, как обучающиеся вождению граждане в среду провели акции протеста.