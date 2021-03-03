Запретный обед в кафе: освобожден от должности печально известный начальник полиции Огрского края

Он сообщил, что 12 февраля этого года Огрское самоуправление получило заявления от Улманиса и его заместителя Эрика Дичса с просьбой уволить их в соответствии со ст. 114 Закона о труде и выплатить выходное пособие.

Решение думы было принято на основании заявления Улманиса о прекращении трудовых отношений с 25 февраля этого года, по взаимному согласию и с выплатой выходного пособия. Дичс, с другой стороны, еще не был отстранен от должности, и дума еще не приняла решение об его увольнении.

Уже сообщалось, что в программе TV3 Bez Tabu было показано, как начальник полиции самоуправления Огрского края Угис Улманис и его заместитель Эрик Дичс в нарушение установленных в стране ограничительных мер по Covid-19 обедают за столиками в Rush cafe в Огре. Вместе с ними в кафе обедали и другие люди. Должностные лица признали ошибку в своих действиях, выразили сожаление в связи с возникшей ситуацией и принесли извинения общественности за свои действия.

Огрская краевая дума в четверг, 21 января, приняла решение на время служебной проверки отстранить от должности начальника полиции самоуправления Угиса Улманиса и его заместителя Эрика Дичса. Должностные лица были отстранены от работы с 21 января на срок не более трех месяцев без сохранения заработной платы.