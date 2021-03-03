"Куска жизни не хватает!" Как живет белорусская семья, где и мать и сын сидят "за политику"

Схватили старшего сына. Отпустили. Забрали среднего

На этом злоключения семьи Каневских не закончились. 22 сентября Александра Каневского по пути на работу схватили сотрудники ОМОН. Александру предъявили, что он якобы совершил насилие в отношении сотрудника милиции. Мужчина оказался в СИЗО, но его вину пока не доказали - отпустили.

В январе задержали 26-летнего Дмитрия Каневского. За "разжигание розни" (статья 130 Уголовного кодекса). Якобы Дмитрий разместил в Telegram-канале сообщение, в котором призвал к насилию над милиционерами.

"Дима в декабре звонил другу… Его отец сказал, что друга нет, его убили милиционеры. Дима очень сильно расстроился и на эмоциях написал этот пост. Вот сейчас и он в СИЗО", - рассказывает Александр про брата.

В доме невеселая атмосфера. Только коты и собаки ведут себя по-прежнему или делают вид. На столе - письма от Татьяны. В углу комнаты - пакеты с передачей для Димы.

"Просто не успеваем… Работаем, а передачи берут до 17:00. И маме надо, и ему… Леша работал два дня через два, так хоть он носил передачи. А потом Леша заболел. Свободных рук нет, и наши ряды тают с каждым днем", - говорит Александр.

"Будь умницей. Я знаю, ты со всем справишься"

Жоре было 13 лет, когда его мать задержали. Сейчас пацану уже 14.

"Я сейчас стал более самостоятельным, стал лучше учиться. Очень сложно, что нет мамы… Некоторые одноклассники не знают, где она, и спрашивают, когда приходят в гости: "А где твоя мама? Что-то ее давно не видно…" Но меня все поддерживают. Я думаю, когда окончу музыкальную школу - пойду в спорт. Может быть, на баскетбол", - рассуждает Жора.

Он пишет письма матери. Татьяна спрашивает об обстановке дома, обо всём.

"Жорочка, ох, как я обрадовалась, когда получила твое письмо! Рада, что ты хорошо учишься и у тебя порядок в комнате. Главное, чтобы носки под матрацем не прятались, а то они могут очутиться в самом неожиданном месте. Собаку назвали Арина? Красивое имя! Я не знаю, как ты с ростом 1 метр 80 сантиметров сидишь на первой парте, и хватает ли тебе длины кровати. Скоро увидимся. Может, не так скоро, как хочется, но увидимся. Главное - чтобы вы сильно не расстраивались, как бы не закончилось это безумие. Будь умницей, не давай никому повода ни в чем тебя упрекнуть. Будь умницей. Я знаю, что ты со всем справишься", - зачитал подросток письмо от матери.

"У нас в стране справедливости нет"

Как живется без матери, жены, хозяйки дома?