Профессор: Сомневающиеся в эффективности вакцины AstraZeneca начинают менять свое мнение

Поиск причин и источников возникновения этих сомнений приводит нас к событиям 29 января 2021 года, когда Европейское агентство лекарственных средств порекомендовало утвердить вакцину AstraZeneca. В этот же день президент Франции Э. Макрон выступил с публичным заявлением о том, что вакцина "почти неэффективна" (quasi-ineffective) для людей старше 65 лет и что результаты исследований не убеждают.

Это заявление было основано на результатах испытаний воздействия вакцины на небольшую группу пожилых людй. Группа состояла из 660 человек в возрасте от 65 до 70 лет (2 из которых заболели) и 450 человек старше 70 лет.

Правительство Великобритании и Национальное агентство лекарственных средств страны полностью опровергли это заявление. 12

Тем не менее заявление вызвало недоверие к вакцине, которое распространилось в европейских странах со скоростью света. Многие страны, включая Францию, Германию, Австрию, не рекомендовали введение вакцины пожилым людям. Упомянутые страны рекомендовали вакцину людям моложе 65 лет, Польша – тем, кто моложе 60 лет, Италия – людям моложе 55 лет.

Всемирная организация здравоохранения, Европейское агентство лекарственных средств, а также Латвийский государственный совет по иммунизации, основываясь на результатах исследований, пришли к выводу, что вакцина эффективна и для людей старше 65 лет. 12

Исследования иммунного ответа подтвердили эффективность вакцины для всех взрослых людей. После вакцинации не были отмечены случаи тяжелого течения болезни и госпитализации. Нет основания отрицать безопасность и эффективность вакцины для пожилых людей, поскольку польза от вакцины превышает риски, вызываемые заболеванием.

Несколько дней спустя, 5 февраля 2021 года, ученые Оксфордского университета опубликовали сообщение, разъясняющее, почему многие европейские страны отказываются от вакцины AstraZeneca.

По мнению ученых, нежелание использовать вакцину AstraZeneca связано с опасениями по поводу ее эффективности для пожилых людей, поскольку недостаточно исследовано ее воздействие на представителей этой возрастной группы. 12

Поэтому сомнения, скорее, носят этический характер и не связаны с научной обоснованностью.

Сейчас, в начале марта, многие страны уже пересматривают вопрос использования AstraZeneca для пожилых людей. Ведущие специалисты признают, что не понимают, как могло возникнуть такое непонимание. Скорее всего, оно связано с неправильным отображением информации.

22 февраля 2021 года были опубликованы данные из Великобритании, где было вакцинировано 500 000 человек. Данные подтверждают эффективность вакцины для людей старше 70 лет. Значительно снизилось количество инфицированных и умерших.

В Шотландии в течение четырех недель после введения жителям вакцины Pfizer-BioNTech количество госпитализаций снизилось на 85%, после введения AstraZeneca – на 94%. 12

Представитель Шотландского общества здоровья д-р Джози Мюррей считает, что эти результаты выдающиеся и что вакцина работает .

В исследованиях был также затронут вопрос относительно интервала между дозами вакцины, составляющего от 4 до 12 недель. По мнению ученых, эффективность вакцины увеличивается с увеличением интервала. Интервал между дозами, принятый в Латвии, составляет 9-12 недель.

Как эти факты изменили отношение к вакцине?