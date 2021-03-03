Веревки делают из пакетов, унитаз затыкают хлебом. Как живут заключенные в гродненской тюрьме

Начало геймплея

В камере нет посуды, столовых приборов. Все это заключенные собирают. Выдают только матрац, одеяло, две простыни, наволочку и железную кружку. По мере развития геймплея* игрок обрастает инвентарем.

* Геймплей (англ. gameplay), - компонент компьютерной игры, отвечающий за интерактивное взаимодействие игры и игрока - Прим. Hrodna.life.

Первые сутки в тюрьме проходят в отдельной камере в "карантине" в "американке". За это время решают, куда тебя определить, составляют личную карточку, водят на дактилоскопию, фотографируют.

Американка - отдельный корпус гродненской тюрьмы. Построен по принципу американских тюрем, с единым атриумом на три этажа. В него выходят камеры, вместо коридора - балкончики. На каждом этаже натянуты сетки. Сейчас, из-за коронавируса, натянуты еще и пленки, якобы, чтобы не циркулировал воздух. Внутри - кованные старинные лестницы. Подняться в хату - перейти из "карантина" в обычную камеру.

"Американка" была то пустая, то горели все окна - значит, были большие задержания. Именно во время протестов из второго этажа, где было СИЗО, сделали временный ИВС - в ИВС при РОВД мест не хватало. Каждые выходные мы ждали, что будет что-то слышно [протесты - прим. Hrodna.life], но ничего не было. Хотя в тюрьму можно докричаться. Днем в камере шумно, а после отбоя, в 22:30−23.00, хорошо слышно, что происходит снаружи. Когда люди освобождаются, договариваются и запускают фейерверки, чтобы внутри слышали. Из окон некоторых камер можно видеть город.

В камерах было от 8 до 12 человек. Может быть и меньше людей, чем мест в камере. "Первоходов" не сажают с теми, кто идет вторично. Поговорить с ними можно было через стенку в прогулочных двориках. Хоть это запрещено и наказуемо, люди все равно пытаются общаться.

Первоход - заключенный, впервые привлеченный к уголовной ответственности.

Сон на арматуре

В изоляторе временного содержания днем можно лежать на кровати, если тебе больше нечего делать, можно спать. В тюрьме ты должен напрягать нервную систему максимально. Сидеть на постели можно, прилечь - нельзя, сон запрещен. Регулярно ходит "вертухай", смотрит в глазок, если прилег - сделает предупреждение либо запишет нарушение. Три нарушения - отправляют на "кичу". Проверяющий заглядывает в глазок раз в 15 минут, раз в час, когда шумно или наоборот, когда в камере слишком тихо.

Кича - карцер, где нет личных вещей, своей еды, ограничено время принятия пищи: по словам героя, дается несколько минут. Есть прикрученная к стене жесткая кровать, которая на день поднимается, сесть негде.

Вертухай - надзиратель.