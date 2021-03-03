Веревки делают из пакетов, унитаз затыкают хлебом. Как живут заключенные в гродненской тюрьме

Чтобы помыться, постирать, нужно нагреть воды на 12 человек. В тюремном магазине можно купить и ведро, можно ведро либо тазик передать. Обычно оно одно на камеру - мало места. В одной из камер ведра не было, стирали в раковине, там же нагревали воду. Это неудобно. Для стирки нужен особый кипятильник с длинным проводом: розетка высоко, а ведро стоит на полу. В душ с горячей водой заключенных водят раз в неделю. Кто-то может не мыться по две недели, если в то время, как сокамерников повели в душ, был на следственных действиях.
Как устроен тюремный магазин. Охрана приносит в камеру список, из которого, если на счету есть деньги, можно что-то заказать. Цены завышенные. Это не идет в счет передач, покупки из магазина не лимитируют. Деньги можно перечислить почтовым платежом в тюрьму, на имя заключенного. При выходе на свободу все оставшиеся на счету деньги можно забрать в бухгалтерии.
Выданные одеяла, матрацы могут быть с платяными вшами. Бывают в камерах и тараканы. В некоторых камерах сыро, и конденсат капает ночью на спящих.
Воду на чай, каши в камере греют в ведерках от майонеза. Можно купить или получить в передаче лапшу типа "Роллтон" с вилочкой - тогда будет, чем есть свою еду. Столовые приборы, которые дают с обедом, забирают. Некоторые для еды вырезают черпачки из бутылок.
В камере заключенные убирают сами. На вечерней проверке "вертухаи" назначают дежурного, ответственного за чистоту. Если что-то не понравится, дежурный может получить нарушение. Внутри камеры висит бумажка, что он должен говорить проверяющему во время обхода.
Если тюремщики считают, что заключенные сильно обросли вещами, приходят, устраивают "шмон", и выкидывают все в коридор как мусор: книги, еду, которая лежит на "общаке".
Затычка из хлеба, чтобы ходить в туалет
В гродненской тюрьме есть камеры, где в туалете нет занавески, нет ничего, есть просто чаша. Бывает, что туалет отгорожен стенкой, вверху приварена жердина. На нее вешается запасная простыня, получается занавеска. В плохих камерах стенки нет, занавеска - из распоротых пакетов, склеенных наклейками от паштетов, консервов, где-то связанных пластиковыми ниточками. Можно купить цельную занавеску в тюремном магазине.
Фаянсовых унитазов нет - чтобы заключенные не разбили и с осколками не напали на "вертухаев". Туалет - бетонный постамент высотой 20−30 см с чугунной чашей, от которой нельзя ничего отломать или открутить. Туда спускается труба с краном. Чтобы смыть в туалете, нужно набрать воды. Для этого из хлеба и пакетов делается так называемая "крыса".
Крыса - самодельная затычка для туалета, чтобы можно было набрать воду в унитаз и слить.
На сутки человеку дают ⅔ хлебного кирпичика. Так как есть и другая еда, его остается много, и из него делают всякие предметы. Мякиш поливают водой, уплотненный ком оборачивают в несколько пакетов, чтобы дольше служил, и обвязывают веревкой. Веревку привязывают к трубе над унитазом, из которой льется вода. Канализационная труба в унитазе открытая, без гидрозатвора, стыкуется в стояк. "Крыса" затыкает отверстие, и она всегда там, чтобы не шла вонь, не были слышны крики - это как нажать mute. Труба канализации - устройство переговорное: ты крикнешь, и тебе ответят.
В тюрьме существуют способы связи и даже технология обмена мелкими предметами между камерами. Заключенные могут передавать из камеры в камеру записочки, пакетики с сигаретами, чаем, кофе и подобное. К сожалению, раскрыть детали "каналов связи" мы не можем, чтобы не пострадали люди, оставшиеся в тюрьме, и редакция Hrodna.life.
Веревки из пакетов
Сделанные в тюрьме веревки с "крысами", шнурки, вставленные в обувь, надзиратели не забирают. Если найдут просто лежащие веревки - заберут. Раньше их делали из трикотажных свитеров, которые расплетали на пряжу и свивали. Сейчас - из полипропиленовых пакетов, в которых передают передачи. Вес пакетов в передачах не учитывается. Из одного пакета выходит четыре метра веревки. Его разрезают, чтобы получилось длинное полотно. Потом скручивают с двух краев в трубочку, перекручивают ее вокруг своей оси, привязывают к чему-то и вытягивают, удлиняя и уплотняя полимер, закручивают больше. Веревки нужны постоянно - для "крысы", сушки белья, шнурков.
Это процесс социального научения - ты видишь технологию и передаешь ее дальше. В тюрьме нужно заниматься ерундой, которой в обычной жизни человек никогда не будет заниматься.