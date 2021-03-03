"Я родилась при Лукашенко, и другого президента не было": интервью с олимпийской призёршей, осудившей репрессии

- Вспомни, пожалуйста, моменты с маршей, которые тебя больше всего поразили.
- Больше всего впечатлил, наверное, первый марш 16 августа. Мы с парнем вышли из дворов на Немиге, сначала увидели небольшую группку людей, которая совсем не впечатлила, а потом перед глазами возникло настоящее море людей. Столько людей последний раз видела, пожалуй, на Олимпийских играх. Да и то там, наверное, было поменьше народу. И все счастливы, довольны, никого не гоняют. А потом каждый марш был чем-то для меня запоминающимся. Помню и оркестр, и барабанщиков, и диджея, которые создавали атмосферу. Кроме того, белорусы оказались очень креативными людьми, и я не успевала посмеяться над одним плакатом, как перед глазами появлялся другой. В тот момент промелькнула мысль: а почему же я не додумалась сделать что-то подобное?
- И ты вышла на следующее шествие с медалью на шее и гимнастическими лентами в руках?
- Все настолько творчески подходили к маршам, что и мне захотелось придумать своё. Поскольку плакат у меня не получался, решила что-то связать со своей спортивной деятельностью и ходить не с флагом, а с лентами, которые выкрасила в белый и красный цвета.
- Приходилось ли тебе сталкиваться с жестокостью силовиков?
- Жестокости, когда без всякой причины избивали людей, слава Богу, не видела, однако, как и остальные, бегала и пряталась. Не помню, какой это был марш, но я оказалась в центре. На противоположной стороне дороги увидела автозаки, неподалёку стояла женщина, которая плакала и, очевидно, находилась в состоянии истерики. Оказалось, что на её глазах задержали мужчину, который просто шёл с пакетами в руках. Я начала её успокаивать и поняла, что переходить на другую сторону, где стояли автозаки, смысла не было, а бросить человека - это тоже не очень хорошо. Пока успокаивала женщину, автозаки уехали, и я пошла дальше. Но вскоре появились новые - и люди стали разбегаться. Я быстро отреагировала на происходящее и с остальными прохожими зашла в один из ресторанов.
Как стало понятно, работники этого заведения уже имели опыт и действовали по отлаженной схеме - закрывали двери, чтобы ОМОН не зашёл. При мне сотрудники ресторана раза три открывали и закрывали двери, впуская и выпуская людей. Помню, когда людей набилось очень много, они начали кричать: "Садитесь в кресла! Не стойте!".
- Правоохранители пытались войти?
- Да, однако, поскольку двери были закрыты, они уходили. Слава Богу, витрины никто не бил. Честно говоря, есть в тот момент мне не хотелось, но в знак благодарности за такое отношение пошла и заказала у них какой-то сок.
- Пострадали ли ваши близкие от агрессии?
- Безусловно, такие есть. Один мой друг в августе вышел прогуляться без телефона и просто не вернулся домой. Мы были шокированы, так как известий о нём никаких не было. Через несколько дней он нашёлся в Жодино и, как у нас сейчас часто происходит, отсидел без причины около четырёх суток. А недавно задержали знакомых. Почему? Какой был повод? Не знаю. У меня нет нормальных слов, какими бы можно было это охарактеризовать.