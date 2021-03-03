Чт, 4.03.2021
Люди в трудовых коллективах чувствуют себя в безопасности, потому что есть "пузырь", но при этом они забывают, что после работы люди идут домой, в магазины и тогда, даже не чувствуя этого, могут заболеть и заразить других. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Пандемия коронавируса в этом году не закончится: показатели растут, вакцинация пока недостаточно массовая

ФОТО: pixabay.com

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Алексей Навальный оказался во Владимирской области, но не в колонии, а в следственном изоляторе. Там его смогли посетить адвокаты.
  • Опозиционного кандидата в премьер-министры Армении обвиняют призывах к захвату власти и насильственному свержению строя. Действующий премьер-министр Никол Пашинян выступил в парламенте.
  • Пандемия коронавируса в этом году не закончится. Глобальные показатели снова растут, вакцинация пока недостаточно массовая. Новые штаммы и новые вызовы.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 03.03.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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