Водители обеспокоены плохим техническим состоянием Южного моста

Мост спроектирован и построен с этими барьерами, но, поскольку они повреждены, в принципе можно считать, что мост находится в не надлежащем техническом состоянии.

Представитель департамента сообщения Рижской думы Лелде Рудзика отметила передаче, что прошлым летом был проведен открытый тендер, на котором можно было подать заявку на замену данных систем. В сентябре был подписан контракт с новым обслуживающим предприятием, который будет демонтировать и восстанавливать конструкции. Работы должны быть завершены к июлю этого года, отмечает Рудзика.

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Водитель Янис считает, что противоударные ограждения в точках разделения полос движения должны быть, иначе место становится опасным. Поэтому ситуация ожидания смены барьеров не совсем понятна.

На вопрос, почему данные работы не проводятся немедленно, представитель Департамента сообщения Рижской думы объясняет, что мост проверяется один раз в неделю, но вопрос замены поврежденных элементов прямо не обсуждается, что не сказано, через сколько дней после повреждения и когда эти системы должны быть заменены. Представитель департамента также добавляет, что это ситуация, из которой можно извлечь уроки, чтобы в будущем можно было быстрее провести ремонт поврежденной инфраструктуры.