Первую прививку от Covid-19 получили в Латвии более 52 000 человек

На данный момент в Латвии первую вакцину против Covid-19 получили более 52 000 человек.

В среду темпы вакцинации увеличились по сравнению с понедельником и вторником, когда прививки получали 1700-2000 человек, однако это меньше, чем на прошлой неделе, когда прививки получали более 4000 человек в день.

Вчера первую вакцину получили в основном пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и представители других групп риска. Среди вакцинированных также было несколько сотен медиков и работников медучреждений, несколько сотен клиентов и сотрудников центров социального ухода.

Вакцинация первой вакциной проводилась примерно в 160 учреждениях, в основном в практиках семейных врачей.