Штаб Навального объявил о подготовке новых акций протеста

"Прямо сейчас все штабы активно готовятся к новым массовым акциям, о которых мы совсем скоро расскажем. Наш следующий удар по Путину должен быть еще сильнее прошлых. Мы должны вывести на улицы еще больше людей - всех несогласных терпеть беспредел и репрессии", - говорится в письме рассылки штаба Навального.

Напомним, что вечером 17 января Алексей навальный вернулся в Москву из Берлина, где почти пять месяцев лечился после отравления в России боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". По прибытии в Шереметьево он был немедленно задержан сотрудниками ФСИН по обвинению в нарушении правил условного срока по делу Yves Rocher. На следующий день Навального арестовали до 15 февраля. Оппозиционера ожидает судебный процесс, на котором ФСИН будет требовать заменить условный срок Навального на реальный.