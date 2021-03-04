Авиакомпания Qantas запустила "загадочные рейсы". Узнать пункт назначения можно только при посадке

Во время рейса у пассажиров будет возможность угадать, куда они направляются, поскольку траектория полета будет отображаться на экранах в спинках кресел.

Речь идет об однодневных турах - каждый из полетов продлится около двух часов.

Qantas хочет, чтобы "загадочные рейсы" дали работу сотрудникам и поддержали местных туроператоров во время пандемии Covid-19 - на данный момент в Австралии действует запрет на поездки за границу. Желающим выехать за рубеж нужно получить разрешение МВД.