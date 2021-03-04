Чт, 4.03.2021
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Кришьянис Кариньш

Авиакомпания Qantas запустила "загадочные рейсы". Узнать пункт назначения можно только при посадке

ФОТО: NextNewMedia, Shutterstock.

Австралийская авиакомпания Qantas запустила "загадочные рейсы" с неизвестным пунктом назначения, о котором пассажиры узнают только при посадке, пишет Esquire со ссылкой на CNN.

Во время рейса у пассажиров будет возможность угадать, куда они направляются, поскольку траектория полета будет отображаться на экранах в спинках кресел. 

Речь идет об однодневных турах - каждый из полетов продлится около двух часов.

Билеты экономкласса будут стоить 737 австралийских долларов (478 евро). Билеты бизнес-класса обойдутся в 1570 австралийских долларов (1 019 евро).

Qantas хочет, чтобы "загадочные рейсы" дали работу сотрудникам и поддержали местных туроператоров во время пандемии Covid-19 - на данный момент в Австралии действует запрет на поездки за границу. Желающим выехать за рубеж нужно получить разрешение МВД.

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