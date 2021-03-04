За сутки выявлено 646 случаев Covid-19, скончались 12 человек

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,

шесть человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Во вторник сделано 15 156 тестов на Covid-19, доля положительных результатов уменьшилась с 6,4% до 4,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 88 668 человек, умерло 1666 человек, что составляет 1,88% общего количества инфицированных.

Согласно расчетам агентства LETA, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 488,4 случая на 100 000 населения, в целом за две последних недели Covid-19 выявлен у 9317 человек.

Во вторник в больницы были доставлены 72 пациента с Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения.

За прошедшие сутки из стационаров выписано 76 больных Covid-19, в том числе один человек переведен в другое лечебное учреждение.

У 696 пациентов заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 66 - в тяжелой.