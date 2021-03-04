За сутки выявлено 646 случаев Covid-19, скончались 12 человек

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 89 лет:
- один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,
- два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,
- шесть человек - в возрасте от 70 до 79 лет,
- три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.
Во вторник сделано 15 156 тестов на Covid-19, доля положительных результатов уменьшилась с 6,4% до 4,3%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 88 668 человек, умерло 1666 человек, что составляет 1,88% общего количества инфицированных.
Согласно расчетам агентства LETA, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 488,4 случая на 100 000 населения, в целом за две последних недели Covid-19 выявлен у 9317 человек.
Во вторник в больницы были доставлены 72 пациента с Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения.
За прошедшие сутки из стационаров выписано 76 больных Covid-19, в том числе один человек переведен в другое лечебное учреждение.
У 696 пациентов заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 66 - в тяжелой.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии из стационаров выписаны 8542 человека, переболевших этой болезнью.