ВИДЕО ⟩ Ответ на провокацию: Овечкин ударил соперника клюшкой между ног

Матч завершился со счётом 2:1 в пользу "Вашингтона". В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ларс Эллер и Якуб Врана, а единственный гол "Бостона" на счету Давида Пастрняка.

Российский нападающий Александр Овечкин по ходу встречи совершил пять бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности "-1". 35-летний форвард не смог набрать очков в этом матче, зато выполнил шесть силовых приёмов и получил четыре минуты штрафного времени.

В начале третьего периода 23-летний форвард "Бостона" Трент Фредерик толкнул Овечкина с такой силой, что россиянин влетел в борт. Овечкин тут же поднялся и отчитал соперника, который уже был готов размять кулаки.

Ovechkin wasn't fighting Trent Frederic 😂 pic.twitter.com/deq2rA3kgj — Brady Trettenero (@BradyTrett) March 4, 2021

Конфликт продолжался весь третий период, и в конце матча Фредерик вновь начал провоцировать Овечкина, терпение которого лопнуло и он неожиданно ударил соперника клюшкой между ног.

В результате оба хоккеиста получили по двухминутному удалению, но Овечкину в теории может грозить дополнительное наказание за неспортивное поведение.