Чт, 4.03.2021
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ВИДЕО ⟩ Ответ на провокацию: Овечкин ударил соперника клюшкой между ног

ФОТО: AP/Scanpix

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на выезде одержал победу над "Бостон Брюинз", а первой звездой матча стал капитан столичной команды Александр Овечкин.

Матч завершился со счётом 2:1 в пользу "Вашингтона". В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ларс Эллер и Якуб Врана, а единственный гол "Бостона" на счету Давида Пастрняка.

Российский нападающий Александр Овечкин по ходу встречи совершил пять бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности "-1". 35-летний форвард не смог набрать очков в этом матче, зато выполнил шесть силовых приёмов и получил четыре минуты штрафного времени.

В начале третьего периода 23-летний форвард "Бостона" Трент Фредерик толкнул Овечкина с такой силой, что россиянин влетел в борт. Овечкин тут же поднялся и отчитал соперника, который уже был готов размять кулаки.

Конфликт продолжался весь третий период, и в конце матча Фредерик вновь начал провоцировать Овечкина, терпение которого лопнуло и он неожиданно ударил соперника клюшкой между ног.

В результате оба хоккеиста получили по двухминутному удалению, но Овечкину в теории может грозить дополнительное наказание за неспортивное поведение.

В данный момент "Вашингтон" с 30 очками в 22 матчах возглавляет турнирную таблицу Восточного дивизиона. "Бостон" с 27 очками занимает третье место.

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