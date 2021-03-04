Список ⟩ В магазины поступила косметика бренда Dzintars: что и где можно приобрести

Первые товары доступны в интернет-магазине Dzintars, в магазинах Elvi, Top, Mego, LaTS и др.

В торговые сети Rimi и Maxima продукция поступит с 16 марта.

Первоначально можно будет купить 15 продуктов Dzintars, в том числе бальзамы для губ, гели для душа, кремы для рук, жидкое мыло и кремы для тела.

ФОТО: Пресс-фото

Крем Niveja под названием Nica также будет предлагаться в новом оформлении.

Планируется, что вскоре за первой партией последуют средства по уходу за зубами и полостью рта, для защиты от солнца, а также по уходу за волосами, лицом и детская косметика.

ФОТО: Пресс-фото

Представители H.A. Brieger рассказали, что из рецептуры продуктов удалены сульфаты и парабены, улучшен их запах. При этом доля натуральных ингредиентов в улучшенных рецептах составит 90-95%.

Полностью переработан дизайн упаковки новинок Dzintars. На новой упаковке изображен государственный флаг Латвии как знак происхождения и качества продукции.

Как сообщалось, 12 ноября 2019 года Пардаугавский суд Риги признал АО Dzintars неплатежеспособным. 14 сентября 2020 года эстонская Skinest Group заключила договор о приобретении активов неплатежеспособного предприятия. Активы приобрело предприятие Skinest Group ООО Ritrem за 5,5 млн евро.