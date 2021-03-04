Не все пожилые люди могут добраться до места вакцинации. Будет ли процедура проводиться на дому?

В основном это прикованные к постели люди, но эта проблема также затрагивает стариков, которые передвигаются на костылях или страдают от сильных болей в спине. Эти люди не лежачие, они передвигаются у себя дома, но не могут добраться до транспорта, сесть в него и приехать к месту вакцинации.
Бюро вакцинации обещает в марте прояснить, как этот процесс будет проходить технически, так что реальная вакцинация начнется только в апреле. Предложение бюро вакцинации состоит в том, чтобы семейные врачи, которые не проводят вакцинацию, идентифицировали своих пациентов и информировали региональные отделения Национальной службы здравоохранения о количестве и адресах лиц, которым нужна вакцинация. Сначала этот план должен быть согласован с ассоциациями семейных врачей.