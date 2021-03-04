Чт, 4.03.2021
Люди в трудовых коллективах чувствуют себя в безопасности, потому что есть "пузырь", но при этом они забывают, что после работы люди идут домой, в магазины и тогда, даже не чувствуя этого, могут заболеть и заразить других. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Не все пожилые люди могут добраться до места вакцинации. Будет ли процедура проводиться на дому?

Иллюстративное фото ФОТО: pixabay.com

Государство громко объявило о начале вакцинации пожилых людей, но некоторые люди в этой группе населения не могут получить вакцину - это пожилые люди с тяжелыми функциональными нарушениями, которые не в состоянии самостоятельно добраться до семейного врача или места вакцинации.

 В основном это прикованные к постели люди, но эта проблема также затрагивает стариков, которые передвигаются на костылях или страдают от сильных болей в спине. Эти люди не лежачие, они передвигаются у себя дома, но не могут добраться до транспорта, сесть в него и приехать к месту вакцинации.

В настоящее время вакцина недоступна для этих пожилых людей, поскольку не решен вопрос о том, как будет проводиться вакцинация на дому и относится ли она только к лежачим.

Бюро вакцинации обещает в марте прояснить, как этот процесс будет проходить технически, так что реальная вакцинация начнется только в апреле. Предложение бюро вакцинации состоит в том, чтобы семейные врачи, которые не проводят вакцинацию, идентифицировали своих пациентов и информировали региональные отделения Национальной службы здравоохранения о количестве и адресах лиц, которым нужна вакцинация. Сначала этот план должен быть согласован с ассоциациями семейных врачей.

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