Не все пожилые люди могут добраться до места вакцинации. Будет ли процедура проводиться на дому?

В основном это прикованные к постели люди, но эта проблема также затрагивает стариков, которые передвигаются на костылях или страдают от сильных болей в спине. Эти люди не лежачие, они передвигаются у себя дома, но не могут добраться до транспорта, сесть в него и приехать к месту вакцинации.