Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, Ryanair делает оптимистичные прогнозы

Бюджетная авиакомпания Ryanair прогнозирует, что воздушный транспорт в Европейском союзе сможет очень быстро восстановиться уже этим летом.

"Мы надеемся, что в период с июня по сентябрь сможем совершать полеты уже с заполняемостью 60-70%", - сказал директор Ryanair Майкл О'Лири.

Он также подчеркнул, что к концу этого года авиакомпания планирует выполнять 80-90% рейсов, выполняемых Ryanair в конце 2019 года - до начала пандемии.

Однако на данный момент ситуация не выглядит столь оптимистичной, как хотелось бы авиакомпании. В феврале 2021 года Ryanair выполнила всего 6% от количества рейсов годом ранее. Также в феврале было перевезено около 500 000 пассажиров по сравнению с примерно 10 миллионами пассажиров за предыдущий год.