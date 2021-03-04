Чт, 4.03.2021
Многие, наверное, не понимают, что снижение заболеваемости могло бы быть более быстрым без нового британского штамма, который ее увеличивает. Если снять ограничения, мы увидели бы то же самое, что произошло в Ирландии и Эстонии. Оставить так, как есть, сейчас тоже недостаточно. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, Ryanair делает оптимистичные прогнозы

ФОТО: Reuters / Scanpix

Несмотря на рост заболеваемости в нескольких европейских странах и все более громкие предупреждения о третьей волне Covid-19, компания Ryanair уверена, что авиация в Европе возродится очень быстро и уже летом будут выполняться рейсы между несколькими пунктами назначения, сообщают финские социальные медиа YLE.

Бюджетная авиакомпания Ryanair прогнозирует, что воздушный транспорт в Европейском союзе сможет очень быстро восстановиться уже этим летом.

"Мы надеемся, что в период с июня по сентябрь сможем совершать полеты уже с заполняемостью 60-70%", - сказал директор Ryanair Майкл О'Лири.

Он также подчеркнул, что к концу этого года авиакомпания планирует выполнять 80-90% рейсов, выполняемых Ryanair в конце 2019 года - до начала пандемии.

Однако на данный момент ситуация не выглядит столь оптимистичной, как хотелось бы авиакомпании. В феврале 2021 года Ryanair выполнила всего 6% от количества рейсов годом ранее. Также в феврале было перевезено около 500 000 пассажиров по сравнению с примерно 10 миллионами пассажиров за предыдущий год.

Статистика показывает, что в настоящее время практически во всех странах Европейского союза, за исключением Испании, Португалии, Ирландии, а также Латвии, заболеваемость снова растет.

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