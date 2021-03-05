Виталия Дьяченко - девушка, ради которой стоит полюбить теннис

В топ-30 мирового женского тенниса нет ни одной представительницы России. Пока поклонники российского тенниса находятся в режиме ожидания, когда же появится очередная "Шарапова", предлагаем заглянуть в Instagram Виталии Дьяченко.

На сегодняшний день она занимает 132-ю строчку в рейтинге WTA, и вряд ли в ближайшее время ей удастся значительно изменить эту ситуацию. Количество завоёванных ею титулов также не поражает воображение, но у Виталии есть другие козыри.

Так, например, в 2016 году в одном из шоу на Eurosport Дьяченко измерили длину ног, которая составила 119 см при росте 180 см. Возможно, "ногомер" рядом с Виталией волновался и допустил ошибку в подсчётах, но цифра получилась весьма внушительной.

Россиянка впервые попробовала заниматься теннисом в 5 лет, а в 17 дебютировала на турнире ITF в Дубае. Возможно, карьера теннисистки сложилась бы куда успешнее, если бы не её склонность к травмам - в середине 2000-х Виталия пропустила два года соревнований из-за травмы плеча, а потом ещё два года восстанавливалась после полученной в 2011 году травмы мениска.

В 2014 году Дьяченко удалось подняться на рекордную для себя 71-ю строчку в мировом рейтинге. На турнирах "Большого шлема" она ни разу не пробивалась дальше второго круга. Чуть лучше у теннисистки обстоят дела в парном разряде - её рекордом стала 60-я позиция в мировом рейтинге парных игроков.

Год назад Виталия перенесла операцию на колене из-за травмы, полученной перед US Open. Из-за этого россиянка была вынуждена пропустить и "Ролан Гаррос".

В этом сезоне Виталия пока не выступала, но болельщики не теряют надежду и верят, что она совсем скоро вернётся на корт.