Не стоит просто сидеть и ждать, пока придет какое-то спасение

Говоря о потенциальной подготовке к кризису, Уртане указывает, что всем было сложно предусмотреть, в каком объеме этот кризис развернется на самом деле.

"Глядя как на личном уровне, так и на уровне управления, я не думаю, что кто-то был готов к столь масштабному кризису. Конечно, в первый момент были неверие и осознание, что он точно каким-то образом скоро пройдет. Однако сейчас, спустя год, ясно, что этот кризис пройдет, но когда это случится? Думаю, ответа на этот вопрос нет ни у кого! Поэтому можно сказать, что к чему-то такому мы не готовились", - говорит Уртане.

Предприниматель рассказывает, что было принято решение закрыть одно из кафе, которое в финансовом плане выходило в ноль или небольшой плюс, таким образом, во время кризиса не нужно было брать на себя еще одно бремя. Так как Big Bad Bagels - небольшое предприятие, поэтому и действовать можно было довольно быстро.

"Самое начало для нас действительно было огромным шоком, так как буквально в один день объем заказов просто упал. Люди больше не шли, ничего не заказывали. В тот момент мы отправили часть работников на простой. Было очень жаль, что не подумали о частичном простое, так как получалась нечестная ситуация по отношению к работникам. Часть работала и получала деньги, а часть не работала и получала почти те же самые деньги. Но в тот момент иных вариантов не было", - указала Уртане.

На предприятии быстро начали думать и над тем, что делать дальше, так как сидеть и ждать, что кто-то придет и спасет, было довольно глупо.

"Мы долго не могли собраться, но в конце концов это было сделано - мы создали свою платформу для заказа еды. Да, в Латвии уже есть несколько таких платформ, но в тот момент оказалось, что создание платформы заказов требовало у нас буквально пару дней. Заново мы ничего не создавали, так как там уже было полно различных инструментов.

Иногда кажется, что это слишком большой проект, однако в тот момент, когда понимаешь, что это нужно и нужно уже завтра, появляются способы, как это действительно реализовать", - поясняет Уртане.

Она отмечает, что сложно сказать, позволила ли новая платформа привлечь новых клиентов. Платформа заказов Big Bad Bagels предусматривает возможность, что клиент платит, а потом сам приходит за заказом в ресторан. Сначала предприятие пыталось предлагать поставку, но потом пришлось сделать вывод, что это не окупается.