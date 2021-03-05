Пт, 5.03.2021
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Наталья Михайлова, журналист

Не стоит просто сидеть и ждать, пока придет какое-то спасение
"Искусство предпринимательства"

ФОТО: Big Bad Bagels

Кризис Covid-19 привел к изменениям не только в быту людей, но и в работе предпринимателей. В рамках проекта портала TVNET "Искусство предпринимательства" своим опытом по преодолению этого кризиса делится соучредитель предприятия Big Bad Bagels Зане Уртане.

Говоря о потенциальной подготовке к кризису, Уртане указывает, что всем было сложно предусмотреть, в каком объеме этот кризис развернется на самом деле.

"Глядя как на личном уровне, так и на уровне управления, я не думаю, что кто-то был готов к столь масштабному кризису. Конечно, в первый момент были неверие и осознание, что он точно каким-то образом скоро пройдет. Однако сейчас, спустя год, ясно, что этот кризис пройдет, но когда это случится? Думаю, ответа на этот вопрос нет ни у кого! Поэтому можно сказать, что к чему-то такому мы не готовились", - говорит Уртане.

Предприниматель рассказывает, что было принято решение закрыть одно из кафе, которое в финансовом плане выходило в ноль или небольшой плюс, таким образом, во время кризиса не нужно было брать на себя еще одно бремя. Так как Big Bad Bagels - небольшое предприятие, поэтому и действовать можно было довольно быстро.

"Самое начало для нас действительно было огромным шоком, так как буквально в один день объем заказов просто упал. Люди больше не шли, ничего не заказывали. В тот момент мы отправили часть работников на простой. Было очень жаль, что не подумали о частичном простое, так как получалась нечестная ситуация по отношению к работникам. Часть работала и получала деньги, а часть не работала и получала почти те же самые деньги. Но в тот момент иных вариантов не было", - указала Уртане.

На предприятии быстро начали думать и над тем, что делать дальше, так как сидеть и ждать, что кто-то придет и спасет, было довольно глупо.

"Мы долго не могли собраться, но в конце концов это было сделано - мы создали свою платформу для заказа еды. Да, в Латвии уже есть несколько таких платформ, но в тот момент оказалось, что создание платформы заказов требовало у нас буквально пару дней. Заново мы ничего не создавали, так как там уже было полно различных инструментов.

Иногда кажется, что это слишком большой проект, однако в тот момент, когда понимаешь, что это нужно и нужно уже завтра, появляются способы, как это действительно реализовать", - поясняет Уртане.

Она отмечает, что сложно сказать, позволила ли новая платформа привлечь новых клиентов. Платформа заказов Big Bad Bagels предусматривает возможность, что клиент платит, а потом сам приходит за заказом в ресторан. Сначала предприятие пыталось предлагать поставку, но потом пришлось сделать вывод, что это не окупается.

"Это подходит и людям, которые обедают на работе - в обеденный перерыв люди выходят на обед и просто забирают свой заказ. Чтобы заинтересовать людей так поступать, мы предлагаем и скидку", - рассказывает предприниматель.

"Конечно, как мы видим на платформах Bolt и Wolt, приходят и новые клиенты, и если у людей есть работа и деньги, они будут питаться. Поэтому они активнее используют эти платформы и пробуют новые возможности питания. Мы так особо и не рекламировались, так как нашими основными клиентами являются иностранцы. Они знают, что такое бейгель, что этот продукт в Латвии не известен широко. Иностранцы, приезжая в Ригу, используют Trip Advisor и находят нас, там мы в поиске довольно высоко. Они знают, что такое бейгель, и они готовы идти к нам. В один день мы поняли, что таких клиентов у нас нет", - говорит Уртане.

Однако сейчас предприятие со слов клиентов делает вывод, что заказы по-прежнему осуществляет большое число иностранцев - это медики, учащиеся в Латвии. По-прежнему большой процент заказывающих еду в Big Bad Bagels - не латыши.

Один из выводов, который пришлось сделать во время кризиса, это то, что в Латвии сфера питания находится в серой зоне.

"Нам кажется абсолютно нормальным платить налоги, и у нас легальные зарплаты и все регистрируется в кассе. Однако часть программ господдержки сейчас особо не используешь, так как они подсчитывают объем пособия, исходя из уплаченных с зарплаты налогов.

Однако смена формата деятельности часто окупается, так как это позволяет продолжать работу", - говорит предприниматель.

Еще этот кризис можно использовать, чтобы открыть ресторан в новом месте. Это время, когда для многих других бизнес-деятельность закончилась, и во время кризиса появляется возможность найти помещение в хорошем месте за более низкую цену. Если допустить, что когда-то кризис закончится, это может быть полезным решением.

Соучредитель Big Bad Bagels отмечает, что у части предприятий есть возможность перенести деятельность в интернет-среду, так как меняются как покупательские, так и другие привычки. Сейчас многие понимают, что в магазин идти не стоит, если магазин может прийти домой. Меняется и то, как мы живем.

"Мне кажется, невозможно сказать, когда кризис Covid закончится. Нужно также понимать, что не стоит сидеть и ждать, пока кто-то что-то принесет. Конечно, хорошо, что есть господдержка, которую нужно суметь освоить и в которую необходимо углубляться. Просто нужно искать возможности, новых клиентов", - говорит Уртане.

"У нас была и ситуация, когда клиенты, о которых мы знаем, что они придут, поэтому нам не нужна реклама, больше не приходят. Кроме того, у нас было много корпоративных клиентов, которые в один момент перестали делать заказы. Нужно стараться оптимизировать расходы, просить снижения арендной платы.

Но сидеть и ждать, пока придет спасение - так выжить нельзя", - заключает предприниматель.

Проект создан при сотрудничестве с Mozello.

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