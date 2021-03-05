Не стоит просто сидеть и ждать, пока придет какое-то спасение

"Конечно, как мы видим на платформах Bolt и Wolt, приходят и новые клиенты, и если у людей есть работа и деньги, они будут питаться. Поэтому они активнее используют эти платформы и пробуют новые возможности питания. Мы так особо и не рекламировались, так как нашими основными клиентами являются иностранцы. Они знают, что такое бейгель, что этот продукт в Латвии не известен широко. Иностранцы, приезжая в Ригу, используют Trip Advisor и находят нас, там мы в поиске довольно высоко. Они знают, что такое бейгель, и они готовы идти к нам. В один день мы поняли, что таких клиентов у нас нет", - говорит Уртане.
Однако сейчас предприятие со слов клиентов делает вывод, что заказы по-прежнему осуществляет большое число иностранцев - это медики, учащиеся в Латвии. По-прежнему большой процент заказывающих еду в Big Bad Bagels - не латыши.
Один из выводов, который пришлось сделать во время кризиса, это то, что в Латвии сфера питания находится в серой зоне.
"Нам кажется абсолютно нормальным платить налоги, и у нас легальные зарплаты и все регистрируется в кассе. Однако часть программ господдержки сейчас особо не используешь, так как они подсчитывают объем пособия, исходя из уплаченных с зарплаты налогов.
Однако смена формата деятельности часто окупается, так как это позволяет продолжать работу", - говорит предприниматель.
Еще этот кризис можно использовать, чтобы открыть ресторан в новом месте. Это время, когда для многих других бизнес-деятельность закончилась, и во время кризиса появляется возможность найти помещение в хорошем месте за более низкую цену. Если допустить, что когда-то кризис закончится, это может быть полезным решением.
Соучредитель Big Bad Bagels отмечает, что у части предприятий есть возможность перенести деятельность в интернет-среду, так как меняются как покупательские, так и другие привычки. Сейчас многие понимают, что в магазин идти не стоит, если магазин может прийти домой. Меняется и то, как мы живем.
"Мне кажется, невозможно сказать, когда кризис Covid закончится. Нужно также понимать, что не стоит сидеть и ждать, пока кто-то что-то принесет. Конечно, хорошо, что есть господдержка, которую нужно суметь освоить и в которую необходимо углубляться. Просто нужно искать возможности, новых клиентов", - говорит Уртане.
"У нас была и ситуация, когда клиенты, о которых мы знаем, что они придут, поэтому нам не нужна реклама, больше не приходят. Кроме того, у нас было много корпоративных клиентов, которые в один момент перестали делать заказы. Нужно стараться оптимизировать расходы, просить снижения арендной платы.
Но сидеть и ждать, пока придет спасение - так выжить нельзя", - заключает предприниматель.
Проект создан при сотрудничестве с Mozello.