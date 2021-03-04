За сутки в Литве подтверждено 517 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 1420

Литва:

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 256 случаев.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 200 884 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3294 человека. Всего с данным заболеванием прямо и косвенно связано 6594 смерти.

За минувшие сутки было проведено 7537 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус. Доля положительных ответов на тесты за последние семь дней составляет 7%.

В Литве первой дозой вакцины от Covid-19 привиты 189 189 человек, обеими дозами - 76 081 человек.

Эстония:

За сутки скончались 92-летняя женщина, 90-летний мужчина 89-летняя женщина, 85-летняя женщина, 80-летний мужчина, 77-летняя женщина, 70-летняя женщина и 58-летний мужчина. Всего в Эстонии скончались 623 человека с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1153,2 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 17,3%.

За сутки в больницах открыто 77 новых историй болезни Covid-19, всего госпитализированы 564 пациента. Из них 53 находятся в отделении интенсивной терапии, а 28 подключены к аппаратам ИВЛ.