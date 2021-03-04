Чт, 4.03.2021
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Кришьянис Кариньш

Седокова о скандале на шоу с Галкиным: "Трусы мои я стираю сама"

Популярная певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова раскритиковала шоу, которое ведет Максим Галкин на Первом канале. Она указала, что считает передачу "Сегодня вечером" "говном" и сожалеет, что есть "такая журналистика". Об этом звезда заявила в Instagram-сторис.

Анна поблагодарила всех, кто написал ей в директ и поддержал после эфира программы с Максимом Галкиным "Сегодня вечером". 

"Это ужасно, что вы посмотрели это говно. Ужасно, что существует такая журналистика", - сказала Седокова. 

Бывшая солистка "ВИА Гры" отметила, что изначально ее звали участвовать в программе о женщинах, которые сделали себя сами и многого добились, а "не чтоб трусы стирали мои". 

"Трусы мои я стираю сама и дома", - подытожила артистка в финале обращения. 

Напомним, ранее Анна Седокова стала гостьей программы Максима Галкина "Сегодня вечером". Передача обернулась тем, что исполнительница пожелала покинуть эфир. 

В видеоанкете, которую показали в передаче, рассказывали, что Анна родилась в Киеве. После стала солисткой группы "ВИА Гра". Их состав с Верой Брежневой и Надеждой Грановской поклонники до сих пор называют "золотым". В 2004 году Седокова покинула коллектив. Также в сюжете речь шла и о неудавшихся браках и отношениях звезды. Но в 2020 году певица обрадовала поклонников новостью о свадьбе с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который моложе ее на 10 лет. В ролике подчеркнули, что Анна входит в число самых сексуальных и желанных женщин России. 

Но Седоковой не понравился видеоролик, и она возразила ведущему, а после пожелала покинуть эфир. 

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