Седокова о скандале на шоу с Галкиным: "Трусы мои я стираю сама"

Бывшая солистка "ВИА Гры" отметила, что изначально ее звали участвовать в программе о женщинах, которые сделали себя сами и многого добились, а "не чтоб трусы стирали мои".

В видеоанкете, которую показали в передаче, рассказывали, что Анна родилась в Киеве. После стала солисткой группы "ВИА Гра". Их состав с Верой Брежневой и Надеждой Грановской поклонники до сих пор называют "золотым". В 2004 году Седокова покинула коллектив. Также в сюжете речь шла и о неудавшихся браках и отношениях звезды. Но в 2020 году певица обрадовала поклонников новостью о свадьбе с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который моложе ее на 10 лет. В ролике подчеркнули, что Анна входит в число самых сексуальных и желанных женщин России.