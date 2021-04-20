Белый комбинезон с тесно прилегающим капюшоном с молнией, которая после закрытия запечатывается одноразовой клейкой лентой. На руках - две пары резиновых перчаток. Чтобы рукава комбинезона не задирались, на их концах вырезаны маленькие отверстия, через которые можно просунуть большие пальцы рук.

Поверх одетой в бахилы обуви натягиваются голубые прозрачные пакетики в форме ботинок, которые, чтобы не соскользнули, прикрепляются к ногам эластичными резинками. На лице - респиратор с двумя резинками вокруг головы, поверх этого - визор. У каждого своя форма лица и носа, мой респиратор до конца не поддается, поэтому вместо визора медсестры предлагают мне очки с эластичной резинкой, которая сильнее прижимает респиратор к лицу. Но по-прежнему выдыхаемый воздух находит щели в районе верхней части носа и при выдохе вызывает зуд в глазах. Из очков он выйти особо не может, поэтому после каждого выдоха очки запотевают изнутри, затрудняя видимость.

ФОТО: кадр из видео

Оборудованный таким образом медперсонал наблюдает за пациентами, попавшими в ковидное отделение Лиепайской региональной больницы. Врача не отличить от медсестры или санитара, считать мимику лица невозможно. Остается лишь пытаться расшифровать интонацию голоса говорящего, который доносится до ушей пациента через респиратор и визор.

Выписанные из больницы так и не видели в лицо людей, которые лечили их и заботились о них.

Для подключенных к кислородным аппаратам пациентов это не самые лучшие ощущения, однако это единственный способ, как защитить от заражения медперсонал.

О том, чтобы попить и сходить в туалет, нужно было подумать до этого; теперь без снятия костюма сделать это невозможно. Дорога в ковидное отделение проходит через два "шлюза" со сдвигающимися вбок дверями. Там в палатах с кислородными масками лежат пациенты с заболеванием средней тяжести. В другом конце больницы - в отделении интенсивной терапии - под аппаратами искусственного дыхания находятся тяжелые пациенты.

В день нашего посещения в отделении для больных Covid-19 находятся 15 человек в состоянии средней тяжести, в отделении интенсивной терапии - еще четверо. Инфекционист, руководитель отделения инфекционных болезней Ингрида Стрика рассказывает, что еще неделю назад картина здесь была совершенно иной. В декабре и январе в отделении было занято до 60 коек.

Переодевание с помощью медсестер перед входом в отделение для ковидных пациентов, как оказалось, было самой легкой частью.

Наибольший вызов - правильно раздеться. Так, чтобы на одежду и кожу не попал вирус. Пациенты заразны, вирусы Covid-19 находятся в воздухе, на поверхностях и на полу в опасном количестве.

Снятие комбинезона происходит в отдельном помещении, и сейчас мне это нужно сделать самому. Необходимо избегать прикосновений к стене и мебели. Раздеваться нужно так, чтобы руки не прикоснулись к поверхности комбинезона. Сначала одни, затем вторые резиновые перчатки, которые необходимо выкинуть в мусорный контейнер. Дезинфекция рук, затем нужно снять очки, которые после этого на столе надо опшикать дезинфекционной жидкостью. Внимательно снимаю капюшон, отлепляю ленту от молнии. Еще раз дезинфекция рук. Из комбинезона нужно выбираться так, чтобы руки не прикасались к его поверхности - сначала освободить плечи и руки, вывернув рукава защитного костюма в другую сторону. Затем, снимая комбинезон изнутри, нужно скручивать его вниз до обуви и после этого снять с ног вместе с пластиковыми ботинками. Сделать это нелегко, так как обувь застревает в штанинах комбинезона.

Когда это сделано, комбинезон необходимо взять за его внутреннюю, или чистую, сторону и выбросить в мусорник. Еще раз дезинфекция рук, затем через первые скользящие вбок двери - в другое помещение, где до и после снятия респиратора снова нужно продезинфицировать руки. Когда это сделано, нужно надеть новую медицинскую маску и в конце концов пройти через последние двери в чистую, или безопасную, зону.

ФОТО: кард из видео

Эту процедуру одевания и раздевания нужно проводить каждый раз, когда медперсоналу необходимо попасть к пациентам. Несколько раз в день.