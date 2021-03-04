На доплаты медикам выделено 23 млн евро

Из этой суммы 21,735 млн евро необходимо, чтобы компенсировать выплату пособий за период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года, а оставшиеся 1,755 млн евро - для создания накоплений на отпуск. Компенсации медиками и другим сотрудникам выплачиваются за работу в условиях повышенного риска и нагрузки.