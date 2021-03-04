ВИДЕО ⟩ Миранчук забил свой пятый гол за "Аталанту"
В 25-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" на своём поле нанесла сокрушительное поражение "Кротоне".
В 25-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" на своём поле нанесла сокрушительное поражение "Кротоне".
Матч завершился со счётом 5:1 в пользу футболистов из Бергамо.
Голами в составе победителей отметились Робин Гонсенс, Хосе Паломино, Йосип Иличич, Луис Мурьели и Алексей Миранчук, который вышел на замену во втором тайме.
Российский полузащитник появился на поле на 63-й минуте при счёте 4:1, а на 85-й ударом с линии штрафной установил окончательный счёт в матче.
Этот гол стал для 25-летнего Миранчука вторым в чемпионате Италии - ранее он уже забивал "Интеру". Всего у футболиста пять забитых мячей за "Аталанту".
"Аталанта" с 49 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Кротоне" с 12 очками занимает последнюю, 20-ю строчку.