ВИДЕО ⟩ Миранчук забил свой пятый гол за "Аталанту"

Матч завершился со счётом 5:1 в пользу футболистов из Бергамо.

Голами в составе победителей отметились Робин Гонсенс, Хосе Паломино, Йосип Иличич, Луис Мурьели и Алексей Миранчук, который вышел на замену во втором тайме.

Российский полузащитник появился на поле на 63-й минуте при счёте 4:1, а на 85-й ударом с линии штрафной установил окончательный счёт в матче.

Этот гол стал для 25-летнего Миранчука вторым в чемпионате Италии - ранее он уже забивал "Интеру". Всего у футболиста пять забитых мячей за "Аталанту".