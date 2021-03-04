Эхо Сочи. Появится ли в Беларуси российская авиабаза?

Переход же на российские нормы в этой сфере, как считают специалисты, может нанести ущерб белорусской экономике, у которой совершенно иная структура. Вдобавок это отнимет кусок белорусского суверенитета.
Еще одной важной темой в Сочи было военное сотрудничество. В частности, на совещании 2 марта Лукашенко в этом контексте вдруг заговорил, что неплохо бы, мол, использовать опыт 2014 года, когда во время проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси российские самолеты несли здесь дежурство с участием летчиков обеих стран.
Не правда ли, неожиданная инициатива? Тем более что право проводить чемпионат мира по хоккею нынче у Минска отобрали.
Складывается впечатление, что на самом деле в Сочи тему присутствия своей боевой авиации в Беларуси подняла российская сторона. И, скорее всего, речь шла о размещении здесь военной авиабазы. Во всяком случае, Лукашенко 2 марта, будто продолжая дискуссию, уверял: "А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить…"
Если наша версия верна, то это очередная попытка Кремля протолкнуть идею. Ранее он пытался это сделать в 2015 году, но тогда Лукашенко решительно воспротивился. И впоследствии еще не раз артикулировал свое несогласие.
Однако сейчас его позиции в диалоге с Москвой не столь сильны. Чем та, вероятно, и решила воспользоваться. Если это так, то не исключено, что предложение Лукашенко о совместном дежурстве - попытка спустить вопрос на тормозах, поскольку такой паллиатив Москву вряд ли устроит.
Эксперт: Москве важно застолбить территорию
Впрочем, по мнению белорусского военного эксперта Александра Алесина, Лукашенко в Сочи мог и сам инициировать тему совместного боевого дежурства в воздухе с целью "показать, что он готов в чем-то идти навстречу России".
Однако при такой инициативе речь идет фактически о ротационном размещении иностранных войск. Контингент должен меняться каждые два месяца, поскольку находиться дольше не позволяет белорусское законодательство, пояснил аналитик в комментарии для Naviny.by.
"Россиянам же надо застолбить территорию", - говорит Алесин. По его словам, Москве нужна именно постоянная база с экстерриториальным статусом, "на которой действуют законы Российской Федерации".
Но белорусский вождь не случайно воспротивился созданию такой авиабазы в 2015 году. Тогда был свеж пример аннексии Крыма, которую Кремль провернул без шума и пыли именно благодаря нахождению там базы ВМФ России.
Лукашенко наверняка понимает, что если российские войска окажутся в Беларуси на постоянке, то Москва де-факто отщипнет кусочек его безраздельной власти над страной, получит сильный рычаг воздействия на ситуацию в ней. И где гарантия, что в некий час "Ч" Кремлю не вздумается реализовать здесь свой сценарий, не совпадающий с интересами самого Лукашенко?
"Пока Лукашенко у власти, он на размещение российской военной базы не пойдет", - говорит Алесин.
Да, но в таком случае белорусский вождь рискует усилить в глазах союзника свой имидж неперспективного партнера. И между Минском и Кремлем может в очередной раз заискрить.