Эхо Сочи. Появится ли в Беларуси российская авиабаза?

Что касается совместного боевого дежурства в воздухе, то речь идет фактически о ротационном размещении иностранных войск, ведь в соответствии с белорусским законодательством контингент должен меняться каждые два месяца, поясняет военный аналитик Naviny.by. По его мнению, россиянам надо застолбить территорию. На самом деле Москве нужна постоянная военная база с экстерриториальным статусом.

Похоже, что вождя белорусского политического режима сильно задело то, как эти переговоры прокомментировали зловредные СМИ (в том духе, что он-де просил у Путина деньги, отчитывался перед ним о конституционной реформе, транзите власти, снова стал торговать суверенитетом и т.п.). Поэтому через неделю после возвращения из Сочи Лукашенко решил расставить свои акценты.

"Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 - это полная брехня и выдумки", - заявил он. И особо подчеркнул, что ни о каком слиянии двух стран речи не идет.

Похоже, Кремль хочет навязать свою налоговую систему

Однако факт то, что в Сочи стороны снова вернулись к дорожным картам интеграции. Эта тема будоражила белорусскую общественность весь 2019-й год, когда Минск и Москва келейно обсуждали "углубление интеграции". Причем белорусские должностные лица уверяли, что речь идет сугубо об экономике, но потом всплыла 31-я карта, предусматривавшая единую валюту и наднациональные органы, что прямо угрожало белорусскому суверенитету.

Лукашенко в конце 2019 года заверил, что они с Путиным ту злосчастную карту договорились снять с обсуждения. Но остается неясным, не предложена ли она сейчас Москвой снова. Ведь раньше в игре было 30 карт, теперь, как говорил в Сочи сам Лукашенко, их уже 33.

На совещании 2 марта он конкретизировал лишь одно направление - сближение налоговых систем. Причем, судя по всему, тема предложена Кремлем.

"Путин мне говорит: “Я готов направить к тебе Мишустина. Ваше правительство, наше правительство, налоговики сядут и тебе доложат суть предложений Российской Федерации после того, как мы месяц примерно поработаем”. Я согласился. Пожалуйста, приедут, сядем, вместе посмотрим новации российские", - так рассказал Лукашенко об этом фрагменте сочинских переговоров.

Причем, по его словам, "Путин сказал: если это не подходит, мы и работать не будем ни по одному направлению".

Мишустина по мелочам не посылают

Но если российский президент готов командировать в Минск не кого-нибудь, а премьера Михаила Мишустина, то это говорит о большой заинтересованности. И потому не очень верится, что Кремль так легко отступится от навязывания своего варианта дальнейшей интеграции. Тем более что после политических потрясений 2020 года зависимость белорусского режима от Москвы усилилась. Самое время брать быка за рога.