"Рига" подписала бразильца с опытом игры в Японии и Украине

Липе Велозу родился 7 апреля 1997 года в Рибейрао-Прету, Бразилия. На молодёжном уровне Липе представлял такие известные бразильские клубы, как "Ботофаго", "Сантос", "Коринтианс", "Фламенго" и "Палмейрас".

С 2017 по 2019 год Велозу выступал за японский клуб "Токио". Бразилец играл как в высшей, так и в третьей лигах Японии. В "Токио-2" Велозу забил восемь голов в 41 игре.

В 2019 году Велозу подписал договор с клубом украинской Премьер-лиги "Львов". В украинской Премьер-лиге футболист забил один гол в 12 матчах. В 2020 году Велозу перебрался в чемпионат Беларуси, где стал одним из лидеров "Торпедо-БелАЗ" - восемь голов и семь результативных передач в 29 матчах.