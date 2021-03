Видео ⟩ В Нью-Йорке купили, а потом сожгли картину Бэнкси за 95 тысяч долларов. И во всем этом есть смысл!

Работа Бэнкси высмеивает коллекционеров искусства - на черно-белом трафарете можно увидеть участников аукциона, на котором выставлена картина с одной только надписью I canʼt believe you morons actually buy this shit ("Не могу поверить, что вы, идиоты, действительно купили эту ерунду").