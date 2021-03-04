Видео ⟩ В Нью-Йорке купили, а потом сожгли картину Бэнкси за 95 тысяч долларов. И во всем этом есть смысл!

Работа Бэнкси высмеивает коллекционеров искусства - на черно-белом трафарете можно увидеть участников аукциона, на котором выставлена картина с одной только надписью I canʼt believe you morons actually buy this shit ("Не могу поверить, что вы, идиоты, действительно купили эту ерунду").

Организаторы мероприятия утверждают, что сам Бэнкси знал о сожжении картины, но сам не участвовал в акции. Пока художник никак не прокомментировал случившееся.

Исполнительный директор компании Мирза Уддин заявил, что это первый случай, когда физическое произведение искусства превратился в цифровой актив. "Мы рассматриваем это событие, как выражение самого искусства. Мы нарочно выбрали произведение Бэнкси, потому что он ранее измельчил одну из своих работ на аукционе", - сказал он. Сколько может стоить такой NFT, он не уточнил.

Видео: сожжение работы Бэнкси

История, о которой рассказал Ellby, произошла в октябре 2018 года на лондонском аукционе Sothebyʼs, когда за миллион фунтов стерлингов была куплена картина Бэнкси "Девочка с воздушным шаром". Однако, сразу же после продажи встроенный в картину шредер разрезал ее на полоски.