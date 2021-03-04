Чт, 4.03.2021
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Алексей Навальный

Видео ⟩ В Нью-Йорке купили, а потом сожгли картину Бэнкси за 95 тысяч долларов. И во всем этом есть смысл!

ФОТО: Скриншот из видео

Блокчейн-компания Injective Protocol приобрела за 95 тысяч долларов "картину" уличного художника Бэнкси - трафарет 2007 года под названием "Morons (White)", а потом в прямом эфире в Twitter показала, как сожгла ее, пишет "Медуза" со ссылкой на CBS News. Однако, это не просто безумие - компания пошла на такой шаг для создания виртуального актива - невзаимозаменяемого токена (NFT).

Работа Бэнкси высмеивает коллекционеров искусства - на черно-белом трафарете можно увидеть участников аукциона, на котором выставлена картина с одной только надписью I canʼt believe you morons actually buy this shit ("Не могу поверить, что вы, идиоты, действительно купили эту ерунду").

Организаторы мероприятия утверждают, что сам Бэнкси знал о сожжении картины, но сам не участвовал в акции. Пока художник никак не прокомментировал случившееся.

Исполнительный директор компании Мирза Уддин заявил, что это первый случай, когда физическое произведение искусства превратился в цифровой актив. "Мы рассматриваем это событие, как выражение самого искусства. Мы нарочно выбрали произведение Бэнкси, потому что он ранее измельчил одну из своих работ на аукционе", - сказал он. Сколько может стоить такой NFT, он не уточнил.

Видео: сожжение работы Бэнкси

История, о которой рассказал Ellby, произошла в октябре 2018 года на лондонском аукционе Sothebyʼs, когда за миллион фунтов стерлингов была куплена картина Бэнкси "Девочка с воздушным шаром". Однако, сразу же после продажи встроенный в картину шредер разрезал ее на полоски.

Компания Injective Protocol планирует продолжить подобные акции и сжечь еще несколько произведений с целью стимулировать "новую эру в мире искусства, когда произведения могут жить вечно в цифровом виде", сообщает издание Decrypt, ссылаясь на сказанное представителем компании.

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