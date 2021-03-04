Видео ⟩ На эстонском автовокзале буянил антимасочник - на него надели наручники

По словам пресс-секретаря охранной фирмы G4S Реймо Рая, сотрудники службы безопасности встретились с антимасочником и раньше.

"Первый контакт с этим человеком был у сотрудников охраны около15.30. В центр пришел молодой человек, который отказался надеть маску, а также отказался объяснять, почему на нем нет маски. С ним поговорили охранники. Поскольку внутренние правила центра не позволяют находиться там без маски, сотрудники службы безопасности выпроводили молодого человека", - объясняет случившееся Рая.

"Спустя какое-то время человек вернулся в центр, намеренно передвигаясь без маски, он провоцировал сотрудников службы безопасности и отказывался выполнять их распоряжения. Охранники решили снова выпроводить молодого человека", - добавил Рая.

Видео: задержание нарушителя

Однако во второй раз его поведение стало агрессивным. "Человек оказал сопротивление охранникам, поэтому его задержали. Во время задержания человек сопротивлялся. На место происшествия вызвали полицию, которая поговорила с молодым человеком и отправила его из центра", - рассказал Рая Postimees.

По мнению G4S, такие случаи довольно редки. "Все больше посетителей торговых центров прилежно надевают маски для лица. Некоторые люди принципиально отказываются носить маску, но такие ситуации разрешаются мирным путем, и человек покидает центр или надевает маску".

Охранное предприятие также напоминает, что требование ношения маски совершенно законно на территории частной компании.