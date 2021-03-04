Вакцинироваться сразу или никогда? Опрос раскрыл, как латвийцы относятся к вакцинации

В свою очередь 36% респондентов заявили, что могли бы вакцинироваться, но хотят выждать. О своем нежелании вакцинироваться заявил 21% опрошенных, добавив при этом, что остальные могут делать, что хотят.

По данным опроса, при первой же возможности готовы вакцинироваться 35% респондентов в возрасте 18-24 лет, 37% - в возрасте 25-34 лет, 23% - в возрасте 35-44 лет, 23% - в возрасте 45-54 лет, 30% - в возрасте 55-63 лет и 34% - в возрасте 64 лет и старше.

Однозначно хотят вакцинироваться 45% респондентов с высшим образованием, 25% - с основным образованием и 24% - со средним.

Наибольшее количество респондентов, поддерживающих вакцинацию, отмечено в Риге (36%), затем следуют Земгале и Видземе (по 30%), Рижский район (29%) и Курземе (25%). Наименьшая доля готовых вакцинироваться респондентов в Латгале - 18%.

В свою очередь категорически против вакцинации выступают 11% респондентов в возрастных группах 35-44 года и 45-54 года, 9% респондентов в возрасте 18-24 лет, 7% - в возрасте 25-34 лет, 5% - в возрасте 55-63 лет и 3% - в возрасте 64 лет и старше.

Категорически против вакцинации 21% респондентов с основным образованием, 7% - со средним образованием и 3% - с высшим образованием.

Наиболее категорично против вакцинации настроены респонденты, проживающие в Рижском районе и Латгале (по 12%), далее следует Курземе (7%), Земгале (6%), Рига и Видземе (по 5%).