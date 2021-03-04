Большинство выявленных за последние сутки случаев Covid-19 зарегистрировано в трех городах

В последний день в Риге было зарегистрировано 206 новых инфицированных, а общее кумулятивное число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 3068 человек.

В Даугавпилсе выявлено 42 новых инфицированных, общее количество заболевших за последние 14 дней выросло до 469 жителей. В Лиепае зарегистрировано 36 новых случаев заражения, а общее число заболевших за последние две недели увеличилось до 333 жителей.

В последний день в Елгаве было обнаружено 27 новых инфицированных, в Вентспилсе - 22, в Олайне - 20, в Саласпилсе - 17, а в Юрмале - 15. В ряде других муниципалитетов накануне было зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

Наибольшее количество пациентов за последние две недели в Риге - 3068, Даугавпилсе - 469, Лиепае - 333, Юрмале - 279, Елгаве - 249, Гулбенском районе - 240, Балвском районе - 231, Олайнском районе - 212, а также Вентспилс - 167 жителей.

Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневный совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 488,4 случая.

В 43 муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в 18 превышен на 50%.

Если подсчитать количество случаев заболевания на 100 000 жителей за последние 14 дней после изменений, произошедших в последний день, то оно является самым высоким в Балвском, Аматском, Гулбенском, Вилякском, Вараклянском, Олайнском, Ливанском, Айзпутском, Мазсалацском, Дундагском и Броценском краях.

Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения - это теоретический показатель, позволяющий сравнивать уровень заболеваемости в районах с разным населением и не указывающий на конкретное количество случаев.