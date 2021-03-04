В январе безработица в Латвии была выше, чем в среднем по ЕС

Выше, чем в Латвии, безработица в январе была только в Испании (16%), Литве (9,6%) и Швеции (8,8%).

Самый низкий уровень безработицы в январе был зарегистрирован в Польше (3,1%), Чехии (3,2%), Нидерландах (3,6%), на Мальте (4,4%), в Германии (4,6%) и Словении (4,7%).

В среднем по ЕС уровень безработицы с учетом сезонных колебаний в январе составил 7,3%, в еврозоне - 8,1%.

По данным Eurostat, в январе работы в ЕС не имели 15,663 млн человек, в том числе 13,282 млн в странах еврозоны.