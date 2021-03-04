В январе безработица в Латвии была выше, чем в среднем по ЕС
В январе 2021 года уровень безработицы в Латвии составил 8,5%, и это выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС), свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat по 22 странам ЕС.
В январе 2021 года уровень безработицы в Латвии составил 8,5%, и это выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС), свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat по 22 странам ЕС.
Выше, чем в Латвии, безработица в январе была только в Испании (16%), Литве (9,6%) и Швеции (8,8%).
Самый низкий уровень безработицы в январе был зарегистрирован в Польше (3,1%), Чехии (3,2%), Нидерландах (3,6%), на Мальте (4,4%), в Германии (4,6%) и Словении (4,7%).
В среднем по ЕС уровень безработицы с учетом сезонных колебаний в январе составил 7,3%, в еврозоне - 8,1%.
По данным Eurostat, в январе работы в ЕС не имели 15,663 млн человек, в том числе 13,282 млн в странах еврозоны.
Eurostat не располагает данными о безработице в Эстонии, Греции, Италии, Румынии и Финляндии.