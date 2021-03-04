Когда в Латвии будут созданы крупные центры вакцинации? Рассказывает глава Минздрава

По словам министра, это будут высокопроизводительные пункты вакцинации, аналогичные тем, которые уже созданы в таких странах, как Великобритания и Израиль, где такие центры вакцинации организованы в спортивных залах или выставочных залах с достаточной вместимостью и человеческими ресурсами.

Такой подход позволяет обеспечить высокий уровень вакцинации, однако подходит не всем - к примеру, не для вакцинации пожилых людей.

Отвечая на вопрос, что было сделано до сих пор для создания таких центров, Павлютс сказал, что в этом процессе участвует широкий круг партнеров, включая муниципалитеты и частные учреждения здравоохранения. Также было рассмотрено, какие изменения необходимо внести в нормативные акты, чтобы создать такие центры. В то же время были определены доступные мощности и персонал.

В частности, министр напомнил, что на обучение от 100 до 500 врачей вакцинации против Covid-19 выделено 48 тысяч евро.

О создании масштабных центров вакцинации также планируется объявить на заседании Кабмина во вторник, 9 марта.

Уже сообщалось, что поддерживаемый правительством план вакцинации Министерства здравоохранения против Covid-19 направлен на

вакцинацию 70% взрослого населения к концу лета. 1