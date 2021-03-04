В прошлом году число перевезенных сухопутным транспортом пассажиров сократилось на 36,4%

Из-за пандемии Covid-19 существенно сократились пассажироперевозки всеми видами транспорта.

В том числе автобусами регионального сообщения в 2020 году перевезено 86,825 млн пассажиров, что на 38% или 53,127 млн пассажиров меньше, чем в 2019 году. Количество пассажиров на маршрутах внутри страны в прошлом году снизилось на 38%, а на международных - на 45,8%.

Железнодорожным транспортом перевезено 12,862 млн пассажиров, что на 30,9% или 5,761 млн меньше, чем в 2019 году. Внутренние пассажирские перевозки сократились на 30,4%, а международные - на 85,6%.

В прошлом году трамваями и троллейбусами перевезено 52,357 млн пассажиров, что на 35,1% или 28,262 млн человек меньше, чем годом ранее. В том числе количество пассажиров, перевезенных троллейбусами, уменьшилось на 28,8% - до 28,39 млн пассажиров, а количество пассажиров, перевезенных трамваями, уменьшилось на 41,2% - до 23,967 млн пассажиров.

Паромами в латвийские порты прибыли и отбыли 466,3 тыс. пассажиров, что на 56,5% меньше, чем в 2019 году.

CSP отмечает, что отмена международных пассажирских перевозок во время пандемии Covid-19 сильно повлияла на пассажирооборот в портах. Существеннее всего изменения затронули Рижский пассажирский порт.