Пт, 5.03.2021
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Депутат Сейма Карина Спруде

В Турции разбился армейский вертолет; погибли девять человек

ФОТО: AFP/SCANPIX

Министерство обороны Турции сообщило, что в четверг, 4 марта, на юго-востоке Турции в результате крушения армейского вертолета погибли девять солдат и четверо получили ранения.

"В результате аварии девять солдат-героев погибли и четверо получили ранения", - говорится в заявлении министерства.

Авария произошла в провинции Битлис.

В министерстве заявили, что разбился вертолет Cougar, не предоставив дополнительных сведений о модели.

Многоцелевые вертолеты Cougar были разработаны во Франции и в настоящее время производятся Airbus.

По данным ведомства, связь с вертолетом пропала через 30 минут после взлета.

К поиску обломков привлекались дроны, транспортные самолеты и вертолеты.

Турецкие вооруженные силы на юго-востоке страны уже несколько лет действуют против курдских боевиков.

В 2017 году 13 солдат погибли в результате крушения армейского вертолета недалеко от границы с Ираком и Сирией в провинции Ширнак.

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