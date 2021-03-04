В Турции разбился армейский вертолет; погибли девять человек

"В результате аварии девять солдат-героев погибли и четверо получили ранения", - говорится в заявлении министерства.

Авария произошла в провинции Битлис.

В министерстве заявили, что разбился вертолет Cougar, не предоставив дополнительных сведений о модели.

Многоцелевые вертолеты Cougar были разработаны во Франции и в настоящее время производятся Airbus.

По данным ведомства, связь с вертолетом пропала через 30 минут после взлета.

К поиску обломков привлекались дроны, транспортные самолеты и вертолеты.

Турецкие вооруженные силы на юго-востоке страны уже несколько лет действуют против курдских боевиков.