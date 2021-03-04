В Турции разбился армейский вертолет; погибли девять человек
Министерство обороны Турции сообщило, что в четверг, 4 марта, на юго-востоке Турции в результате крушения армейского вертолета погибли девять солдат и четверо получили ранения.
Министерство обороны Турции сообщило, что в четверг, 4 марта, на юго-востоке Турции в результате крушения армейского вертолета погибли девять солдат и четверо получили ранения.
"В результате аварии девять солдат-героев погибли и четверо получили ранения", - говорится в заявлении министерства.
Авария произошла в провинции Битлис.
В министерстве заявили, что разбился вертолет Cougar, не предоставив дополнительных сведений о модели.
Многоцелевые вертолеты Cougar были разработаны во Франции и в настоящее время производятся Airbus.
По данным ведомства, связь с вертолетом пропала через 30 минут после взлета.
К поиску обломков привлекались дроны, транспортные самолеты и вертолеты.
Турецкие вооруженные силы на юго-востоке страны уже несколько лет действуют против курдских боевиков.
В 2017 году 13 солдат погибли в результате крушения армейского вертолета недалеко от границы с Ираком и Сирией в провинции Ширнак.